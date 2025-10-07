Türkiyəli deputat: Süni intellekt iqtisadiyyatdan iqlim böhranına qədər bütün sahələrə təsir göstərir
Süni intellekt iqtisadiyyatdan iqlim böhranına qədər hər bir sahəyə təsir göstərməkdədir.
"Report" xəbər verir ki, bu fikirləri Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatında (QDİƏT) Türkiyə nümayəndə heyətinin üzvü Nazım Maviş qurumun Parlament Assambleyasının Milli Məclisdə keçirilən Sosial və Humanitar Siyasət Komitəsinin 65-ci iclasında deyib.
O, Türkiyənin bu transformasiyanın fərqində olduğunu vurğulayıb:
"Biz Türkiyə olaraq bu istiqamətdə iki mindən çox araşdırma və təkmilləşdirmə üzrə layihəyə dəstək göstərmişik. Eyni zamanda, Türkiyə Böyük Millət Məclisi səviyyəsində süni intellekt üzrə araşdırma komissiyası yaradaraq bu yöndə bir sıra mühüm işlər icra etmişik".
Türkiyəli nümayəndə ölkəsinin təhsil sahəsində də süni intellektin icrası ilə bağlı bir sıra layihələr icra etdiyini diqqətə çatdırıb:
"Biz süni inteklektin rəqabət sahəsində təklif etdiyi imkanlarla yanaşı, onun bəşəri təhlükə tərəflərini də nəzərə almalı və müzakirə etməliyik. Bu texnologiyanın bəşəriyyətə xidmət etməkdənsə, ona qarşı bir qüvvəyə çevrilə biləcəyini diqqətdən qaçırmamalıyıq".