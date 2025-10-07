İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Türkiyəli deputat: Süni intellekt iqtisadiyyatdan iqlim böhranına qədər bütün sahələrə təsir göstərir

    Xarici siyasət
    • 07 oktyabr, 2025
    • 11:34
    Türkiyəli deputat: Süni intellekt iqtisadiyyatdan iqlim böhranına qədər bütün sahələrə təsir göstərir

    Süni intellekt iqtisadiyyatdan iqlim böhranına qədər hər bir sahəyə təsir göstərməkdədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu fikirləri Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatında (QDİƏT) Türkiyə nümayəndə heyətinin üzvü Nazım Maviş qurumun Parlament Assambleyasının Milli Məclisdə keçirilən Sosial və Humanitar Siyasət Komitəsinin 65-ci iclasında deyib.

    O, Türkiyənin bu transformasiyanın fərqində olduğunu vurğulayıb:

    "Biz Türkiyə olaraq bu istiqamətdə iki mindən çox araşdırma və təkmilləşdirmə üzrə layihəyə dəstək göstərmişik. Eyni zamanda, Türkiyə Böyük Millət Məclisi səviyyəsində süni intellekt üzrə araşdırma komissiyası yaradaraq bu yöndə bir sıra mühüm işlər icra etmişik".

    Türkiyəli nümayəndə ölkəsinin təhsil sahəsində də süni intellektin icrası ilə bağlı bir sıra layihələr icra etdiyini diqqətə çatdırıb:

    "Biz süni inteklektin rəqabət sahəsində təklif etdiyi imkanlarla yanaşı, onun bəşəri təhlükə tərəflərini də nəzərə almalı və müzakirə etməliyik. Bu texnologiyanın bəşəriyyətə xidmət etməkdənsə, ona qarşı bir qüvvəyə çevrilə biləcəyini diqqətdən qaçırmamalıyıq".

    Milli Məclis Türkiyə süni intellekt QDİƏT PA

    Son xəbərlər

    12:10

    Azərbaycan və Tunis antidopinq sahəsində birgə əməkdaşlıq imkanlarını araşdırır

    Fərdi
    12:08

    Oktyabrın 10-da Düşənbədə MDB ölkələri liderlərinin sammiti keçiriləcək

    Digər ölkələr
    12:07

    Azərbaycan Dövlət borcunun idarə edilməsinə dair yeni strategiya hazırlayır

    Maliyyə
    12:06

    Bankçılıqda yeni dövr: bütün hesab məlumatları eyni tətbiqdə!

    Maliyyə
    12:04

    Sabah bəzi yerlərdə çiskin olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:02

    Azərbaycan Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransına ev sahibliyi edəcək

    Xarici siyasət
    12:02

    TDT-nin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında bir sıra sənədlər təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    12:02

    QDİƏT PA-nın Sosial və Humanitar Siyasət Komitəsinin növbəti iclası Albaniyada keçiriləcək

    Milli Məclis
    12:01

    Azərbaycan TDT Katibliyinin hesabına əlavə 2 milyon dollar köçürüb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti