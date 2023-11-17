Türkiyə MN: “Azərbaycanla birlikdə olmağa davam edəcəyik”

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin 17 noyabr- Azərbaycanın Milli Dirçəliş Günü ilə bağlı “X” hesabındakı paylaşımında qeyd olunub.
“35 il əvvəl milli diriliş ruhu ilə müstəqilliyə doğru gedən Azərbaycan türkü qardaşlarımız bu gün də eyni şüur və ruhla Qarabağı işğaldan azad etdi. Hər ötən gün gücünə güc qatan can qardaşlarımızın Milli Dirçəliş Gününü təbrik edirik”, - paylaşımda bildirilib.
35 yıl önce millî diriliş ruhuyla bağımsızlığa yürüyen Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz, bugün de aynı bilinç ve ruhla Karabağ'ı işgalden kurtardı. Her geçen gün gücüne güç katan can kardeşlerimizin Millî Diriliş Günü'nü kutluyor, "Tek Millet, İki Devlet" şiarıyla her daim bir ve… pic.twitter.com/jAmAULKI4C