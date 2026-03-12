Tsviyanoviç Azərbaycanın regionda sülh və sabitlik kursuna dəstəyini bəyan edib
- 12 mart, 2026
- 12:00
Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin üzvü Jelka Tsviyanoviç Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyin təmin edilməsi istiqamətindəki səylərinə tam dəstəyini bəyan edib.
"Report"un məlumatına görə, J.Tsviyanoviç bunu bu gün XIII Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimindəki çıxışında söyləyib.
"Mən Azərbaycan xalqı ilə həmrəyliyimi, həmçinin Prezident İlham Əliyevin və ölkənin bütün dövlət institutlarının dialoq və əməkdaşlıq vasitəsilə öz vətəndaşları və bütün region üçün sülh və sabitliyin təmin edilməsi istiqamətindəki səylərinə tam dəstəyimi ifadə etmək istərdim. Dünya sürətlə və köklü şəkildə dəyişir və biz siyasi, iqtisadi, texnoloji və sosial sahələrdə dərin və genişmiqyaslı transformasiyaların şahidi oluruq. Bu şəraitdə sıx əlaqələr, tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq həmişəkindən daha çox zəruridir", - o bildirib.
Sviyanoviç vurğulayıb ki, Bakıya səfər etmək və Qlobal Bakı Forumunun fəaliyyətində iştirak etmək onun üçün həmişə böyük şərəfdir.
"Mən təşkilatçılara səmimi qonaqpərvərliklərinə və bu tədbirin mükəmməl təşkilinə görə səmimi minnətdarlığımı bildirmək istərdim. Həm regional, həm də qlobal səviyyədə üzləşdiyimiz gərginlik və çətinliklərə baxmayaraq, bu forum belə narahat dövrlərdə belə dialoq və əməkdaşlıq üçün həyati əhəmiyyətli platforma olaraq qalır və biz bunu çox yüksək qiymətləndiririk", - Rəyasət Heyətinin üzvü qeyd edib.