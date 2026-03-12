İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Tsviyanoviç Azərbaycanın regionda sülh və sabitlik kursuna dəstəyini bəyan edib

    Xarici siyasət
    • 12 mart, 2026
    • 12:00
    Tsviyanoviç Azərbaycanın regionda sülh və sabitlik kursuna dəstəyini bəyan edib

    Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin üzvü Jelka Tsviyanoviç Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyin təmin edilməsi istiqamətindəki səylərinə tam dəstəyini bəyan edib.

    "Report"un məlumatına görə, J.Tsviyanoviç bunu bu gün XIII Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimindəki çıxışında söyləyib.

    "Mən Azərbaycan xalqı ilə həmrəyliyimi, həmçinin Prezident İlham Əliyevin və ölkənin bütün dövlət institutlarının dialoq və əməkdaşlıq vasitəsilə öz vətəndaşları və bütün region üçün sülh və sabitliyin təmin edilməsi istiqamətindəki səylərinə tam dəstəyimi ifadə etmək istərdim. Dünya sürətlə və köklü şəkildə dəyişir və biz siyasi, iqtisadi, texnoloji və sosial sahələrdə dərin və genişmiqyaslı transformasiyaların şahidi oluruq. Bu şəraitdə sıx əlaqələr, tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq həmişəkindən daha çox zəruridir", - o bildirib.

    Sviyanoviç vurğulayıb ki, Bakıya səfər etmək və Qlobal Bakı Forumunun fəaliyyətində iştirak etmək onun üçün həmişə böyük şərəfdir.

    "Mən təşkilatçılara səmimi qonaqpərvərliklərinə və bu tədbirin mükəmməl təşkilinə görə səmimi minnətdarlığımı bildirmək istərdim. Həm regional, həm də qlobal səviyyədə üzləşdiyimiz gərginlik və çətinliklərə baxmayaraq, bu forum belə narahat dövrlərdə belə dialoq və əməkdaşlıq üçün həyati əhəmiyyətli platforma olaraq qalır və biz bunu çox yüksək qiymətləndiririk", - Rəyasət Heyətinin üzvü qeyd edib.

    İlham Əliyev Qlobal Bakı Forumu Jelka Tsviyanoviç
    Цвиянович заявила о поддержке курса Азербайджана на мир и стабильность в регионе
    Cvijanović backs Azerbaijan's path to regional peace and stability

    Son xəbərlər

    12:38

    Azərbaycanda "Fərdi Məlumatın Mühafizəsi haqqında" qanun layihəsi  qüvvəyə minəcək

    İKT
    12:27

    İran XİN: Müctəba Xamenei yaralanıb

    Region
    12:27
    Foto

    NEQSOL Holding istedadların inkişafında uğurlarına görə ATD BEST Award 2026 mükafatına layiq görülüb

    Biznes
    12:26

    4SİM: Azərbaycan üçün süni intellektin mənfi istifadə halları və təsirləri mövcuddur

    İKT
    12:24
    Foto

    İlham Əliyev Bosniya və Herseqovina Rəyasət Heyətinin üzvü ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    12:22

    Sabah Bakıda hava yağmursuz olacaq

    Ekologiya
    12:22

    Rusiya İrana humanitar yardımı Azərbaycan vasitəsilə çatdıracaq

    Region
    12:21

    Rossbax: Qlobal qeyri-müəyyənlik dövrü şəhər böhranı kimi də nəzərdən keçirilməlidir

    Xarici siyasət
    12:19

    Moratinos: Cənubi Qafqazdakı müsbət hadisələr çoxillik münaqişələrin sülhlə həll oluna biləcəyini göstərir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti