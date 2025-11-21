İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    Tokayev Ermənistana tranzit məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılmasına görə İlham Əliyevə təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    • 21 noyabr, 2025
    • 14:49
    Tokayev Ermənistana tranzit məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılmasına görə İlham Əliyevə təşəkkür edib

    Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə öz ölkəsinin ərazisindən Ermənistana yük tranzitinə qoyulan məhdudiyyətləri aradan qaldırmaq barədə qərara görə təşəkkür edib.

    "Report"un "Akorda"ya istinadən verdiyi məlumata əsasən, bu barədə Qazaxıstan liderinin bəyanatında deyilir.

    "Bu ilin noyabrında Azərbaycan ərazisindən Ermənistana Qazaxıstandan min ton həcmində ilk taxıl partiyası çatdırılıb. Bu təşəbbüsün xüsusi siyasi və iqtisadi əhəmiyyəti var. Qazaxıstan Ermənistana müntəzəm əsasda yüksək keyfiyyətli taxıl məhsulları və digər mallar tədarük etməyə hazırdır", - deyə Tokayev bildirib.

    Qazaxıstan Prezidenti həmçinin qeyd edib ki, Astana və İrəvan ticarətin daha da inkişafı üçün səy göstərməyi razılaşıblar.

    Токаев поблагодарил Ильхама Алиева за снятие ограничений на транзит в Армению
    Tokayev thanks Ilham Aliyev for lifting transit restrictions on Armenia

