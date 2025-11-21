Токаев поблагодарил Ильхама Алиева за снятие ограничений на транзит в Армению

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за решение снять ограничения на транзит грузов в Армению через территорию своей страны.

Как передает Report, об этом сообщает Акорда со ссылкой на заявление казахстанского лидера по итогам переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном.

"В ноябре текущего года через территорию Азербайджана в Армению была доставлена первая партия казахстанской пшеницы в размере 1 тыс. тонн. Эта инициатива имеет особое политическое и экономическое значение. Казахстан готов на регулярной основе поставлять в Армению высококачественную зерновую продукцию и другие товары", - сказал Токаев.

Президент Казахстана также отметил, что Астана и Ереван договорились приложить усилия для дальнейшего развития торговли.