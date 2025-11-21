Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Токаев поблагодарил Ильхама Алиева за снятие ограничений на транзит в Армению

    Внешняя политика
    • 21 ноября, 2025
    • 14:41
    Токаев поблагодарил Ильхама Алиева за снятие ограничений на транзит в Армению

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за решение снять ограничения на транзит грузов в Армению через территорию своей страны.

    Как передает Report, об этом сообщает Акорда со ссылкой на заявление казахстанского лидера по итогам переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном.

    "В ноябре текущего года через территорию Азербайджана в Армению была доставлена первая партия казахстанской пшеницы в размере 1 тыс. тонн. Эта инициатива имеет особое политическое и экономическое значение. Казахстан готов на регулярной основе поставлять в Армению высококачественную зерновую продукцию и другие товары", - сказал Токаев.

    Президент Казахстана также отметил, что Астана и Ереван договорились приложить усилия для дальнейшего развития торговли.

    Tokayev Ermənistana tranzit məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılmasına görə İlham Əliyevə təşəkkür edib
    Kazakh president thanks Ilham Aliyev for lifting transit restrictions on Armenia

    Лента новостей