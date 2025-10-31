İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    TİKA sədri: Qarşıdakı dövrdə də Azərbaycanın səhiyyə infrastrukturuna töhfə verəcəyik

    Xarici siyasət
    • 31 oktyabr, 2025
    • 22:15
    TİKA sədri: Qarşıdakı dövrdə də Azərbaycanın səhiyyə infrastrukturuna töhfə verəcəyik

    Türkiyə İqtisadi İnkişaf Agentliyinin (TİKA) sədri Abdullah Eren Azərbaycan səhiyyə naziri Teymur Musayevlə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə A.Eren "X"də yazıb.

    "Can Azərbaycanın səhiyyə naziri Teymur Musayevlə görüşərək TİKA-nın Azərbaycandakı fəaliyyətlərimizlə bağlı hərtərəfli məsləhətləşmələr apardıq.

    TİKA olaraq, qarşıdakı dövrdə də Azərbaycanın səhiyyə infrastrukturuna töhfə verməyə və layihələrimizi eyni qətiyyətlə davam etdirməyə davam edəcəyik", - o bildirib.

    Azərbaycan Türkiyə Teymur Musayev

    Son xəbərlər

    22:51

    Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələri ilk dəfə Estoniyanın səmasını qoruyacaq

    Digər ölkələr
    22:46

    NBA-da çıxış edən basketbolçunun evi qarət edilib

    Komanda
    22:36

    Rusiya ərazisinə giriş qadağası qoyduğu Aİ nümayəndələrinin siyahısını genişləndirib

    Region
    22:26

    Tramp: ABŞ və Kanada ticarət danışıqlarını bərpa etməyəcək

    Digər ölkələr
    22:15
    Foto

    TİKA sədri: Qarşıdakı dövrdə də Azərbaycanın səhiyyə infrastrukturuna töhfə verəcəyik

    Xarici siyasət
    22:05

    Fidan: Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həllində müəyyən çətinliklər var

    Region
    21:56

    "Sumqayıt"ın baş məşqçisi: "Basketbolçularımız bu gün qəhrəmanlıq göstərdilər"

    Komanda
    21:50
    Foto

    "ART Weekend" çərçivəsində "Püstə: canlı irs" performansı təqdim edilib

    Mədəniyyət siyasəti
    21:36

    CNN: Pentaqon Ukraynaya "Tomahawk" raketlərinin tədarükünü təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti