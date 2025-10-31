TİKA продолжит реализацию проектов в сфере здравоохранения в Азербайджане
Внешняя политика
- 31 октября, 2025
- 22:57
Турецкое агентство экономического развития (TİKA) продолжит реализацию проектов в сфере здравоохранения в Азербайджане.
Как передает Report, об этом в соцсети Х написал руководитель TİKA Абдуллах Эрен.
Он сообщил, что провел встречу с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым.
"Мы провели всесторонние консультации относительно деятельности TİKA в братской стране. Мы продолжим содействовать развитию инфраструктуры здравоохранения Азербайджана и реализовывать в стране наши проекты", - отметил А. Эрен.
Последние новости
23:29
Бессент: США и КНР на следующей неделе подпишут торговое соглашениеДругие страны
23:12
СМИ: Мадуро обратился к РФ за военной помощьюДругие страны
22:57
Фото
TİKA продолжит реализацию проектов в сфере здравоохранения в АзербайджанеВнешняя политика
22:41
Охранять небо Эстонии в 2026 году впервые будут ВВС ТурцииДругие страны
22:26
Фидан заявил о трудностях в завершении российско-украинской войныВ регионе
22:09
Трамп: США и Канада не будут возобновлять торговые переговорыДругие страны
21:58
Фото
В рамках ART Weekend представлен перформанс "Фисташка: живое наследие"Kультурная политика
21:49
Фото
Предприниматели СПП ознакомились с бизнес-возможностями в АзербайджанеБизнес
21:28