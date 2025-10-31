Турецкое агентство экономического развития (TİKA) продолжит реализацию проектов в сфере здравоохранения в Азербайджане.

Как передает Report, об этом в соцсети Х написал руководитель TİKA Абдуллах Эрен.

Он сообщил, что провел встречу с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым.

"Мы провели всесторонние консультации относительно деятельности TİKA в братской стране. Мы продолжим содействовать развитию инфраструктуры здравоохранения Азербайджана и реализовывать в стране наши проекты", - отметил А. Эрен.