    TİKA продолжит реализацию проектов в сфере здравоохранения в Азербайджане

    Внешняя политика
    • 31 октября, 2025
    • 22:57
    TİKA продолжит реализацию проектов в сфере здравоохранения в Азербайджане

    Турецкое агентство экономического развития (TİKA) продолжит реализацию проектов в сфере здравоохранения в Азербайджане.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х написал руководитель TİKA Абдуллах Эрен.

    Он сообщил, что провел встречу с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым.

    "Мы провели всесторонние консультации относительно деятельности TİKA в братской стране. Мы продолжим содействовать развитию инфраструктуры здравоохранения Азербайджана и реализовывать в стране наши проекты", - отметил А. Эрен.

