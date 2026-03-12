İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Tedros Qebreyesus: Dünya eyni səhvləri təkrarlayaraq böhrandan böhrana keçir

    Xarici siyasət
    • 12 mart, 2026
    • 11:57
    Tedros Qebreyesus: Dünya eyni səhvləri təkrarlayaraq böhrandan böhrana keçir

    Mümkün virus təhlükələrindən qorunmaya ayrılan qlobal xərclər müdafiə sektoruna çəkilən xərclərdən xeyli azdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) baş direktoru Tedros Adanom Qebreyesus XIII Qlobal Bakı Forumunun açılışında bəyan edib.

    Onun sözlərinə görə, bir böhrandan digərinə keçən dünya bundan heç bir nəticə çıxarmayaraq özünü dəfələrlə əvvəlki səhvləri təkrarlamağa məhkum edir.

    "Pandemiyalar milyonlarla insanın həyatına son qoya, iqtisadiyyatları və cəmiyyətləri iflic edə bilsə də, qlobal miqyasda bir-birimizdən qorunmaq üçün xərclədiyimiz trilyonlarla müqayisədə mümkün virus təhlükələrindən qorunmaya nisbətən az vəsait xərcləyirik" – o qeyd edib.

    ÜST-ün rəhbəri vurğulayıb ki, COVID-19 pandemiyası qloballaşan dünyada səhiyyənin təhlükəsizliyi birbaşa milli təhlükəsizliklə bağlı olduğunu göstərdi.

    Onun sözlərinə görə, viruslar sərhəd tanımır, dezinformasiya isə diplomatiyadan daha sürətlə yayılır.

    Qebreyesus əlavə edib ki, səhiyyə ölkələr arasında əməkdaşlıq üçün mühüm platforma ola bilər, çünki təhlükəsizlik, inkişaf, ədalət və etimad məsələlərinin kəsişməsində yerləşir. Onun fikrincə, hətta münaqişə şəraitində belə dövlətlər ümumi təhdidlər qarşısında birgə həll yolları axtarmaq üçün birləşməlidirlər.

    Tedros Qebreyesus Qlobal Bakı Forumu
    Тедрос Гебрейесус: Мир тратит на оборону больше, чем на защиту от вирусов
    Ghebreyesus: World spends more on defense than virus protection

    Son xəbərlər

    12:38

    Azərbaycanda "Fərdi Məlumatın Mühafizəsi haqqında" qanun layihəsi  qüvvəyə minəcək

    İKT
    12:27

    İran XİN: Müctəba Xamenei yaralanıb

    Region
    12:27
    Foto

    NEQSOL Holding istedadların inkişafında uğurlarına görə ATD BEST Award 2026 mükafatına layiq görülüb

    Biznes
    12:26

    4SİM: Azərbaycan üçün süni intellektin mənfi istifadə halları və təsirləri mövcuddur

    İKT
    12:24
    Foto

    İlham Əliyev Bosniya və Herseqovina Rəyasət Heyətinin üzvü ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    12:22

    Sabah Bakıda hava yağmursuz olacaq

    Ekologiya
    12:22

    Rusiya İrana humanitar yardımı Azərbaycan vasitəsilə çatdıracaq

    Region
    12:21

    Rossbax: Qlobal qeyri-müəyyənlik dövrü şəhər böhranı kimi də nəzərdən keçirilməlidir

    Xarici siyasət
    12:19

    Moratinos: Cənubi Qafqazdakı müsbət hadisələr çoxillik münaqişələrin sülhlə həll oluna biləcəyini göstərir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti