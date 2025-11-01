İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    Sudanlı diplomat: Yaxın zamanda Azərbaycanla ilk dəfə siyasi əlaqələri müzakirə etmək üçün toplantı keçiriləcək

    Xarici siyasət
    • 01 noyabr, 2025
    • 11:17
    Sudanlı diplomat: Yaxın zamanda Azərbaycanla ilk dəfə siyasi əlaqələri müzakirə etmək üçün toplantı keçiriləcək

    Yaxın zamanda Sudanla Azərbaycan arasında ilk dəfə siyasi əlaqələri müzakirə etmək üçün toplantı keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Sudanın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Mustafa Abdelhaleem Mahmud Mohammed "Sudanda baş verən son hadisələr (Əl-Faşir soyqırımı)" haqqında keçirilən mətbuat konfransında deyib.

    Onun sözlərinə görə, Sudan və Azərbaycan arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 33-cü ildönümü qeyd edilir:

    "İki dövlət arasında səfərlərin, qarşılıqlı əlaqələrin artmasına təkan vermək üçün müzakirələr aparılacaq. Xatırladım ki, Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev, xarici işlər, energetika, elm və təhsil nazirləri ilə görüşmüşük".

    Xatırladaq ki, Sudan ordusu ilə çevik reaksiya qüvvələri arasında üçüncü ildir davam edən müharibə on minlərlə insanın həyatına son qoyub, milyonlarla insanı evlərindən didərgin salıb və ölkənin əksər hissəsini aclıq həddinə çatdırıb.

    Çevik reaksiya qüvvələrinin Əl-Faşir şəhərini zəbt etməsindən sonra 2000-dən çox mülki şəxsin öldürüldüyü bildirilir.

    Son xəbərlər

    11:27

    Bakıda hərbi parada hazırlıq başlayıb

    Hərbi
    11:24

    Moskva və Bakı elektron nəqliyyat qaimələri üzrə pilot layihənin işə salınmasını müzakirə edir

    Biznes
    11:23

    Samiya Suluhu Həssən yenidən Tanzaniyanın prezidenti seçilib

    Digər ölkələr
    11:17

    Sudanlı diplomat: Yaxın zamanda Azərbaycanla ilk dəfə siyasi əlaqələri müzakirə etmək üçün toplantı keçiriləcək

    Xarici siyasət
    11:10
    Foto

    Bakıda futzal hakimləri və inspektorlar üçün seminar keçirilib

    Futbol
    11:07

    Fərid Qayıbov: "Azərbaycanda gənclər siyasəti uğurla həyata keçirilir"

    Biznes
    11:07

    Azərbaycan idmançılarının noyabr ayına olan reytinq cədvəli açıqlanıb

    İdman
    11:05

    İlham Əliyev Əlcəzair Prezidentini milli bayram münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:03

    Rusiya Nikolayevə ballistik raketlərlə zərbə endirib, yaralılar var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti