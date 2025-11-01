Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Внешняя политика
    01 ноября, 2025
    • 11:29
    Суданский дипломат: Вскоре пройдет встреча для обсуждения политических отношений с Азербайджаном

    В ближайшее время состоится первая встреча для обсуждения политических отношений между Суданом и Азербайджаном.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Судана в Азербайджане Анас Элтаеб Элгайлани Мустафа на пресс-конференции, посвященной событиям в Судане (геноциду в Эль-Фашире).

    Он подчеркнул, что в этом году исполняется 33-ая годовщина установления дипломатических отношений между Суданом и Азербайджаном.

    "Мы планируем провести обсуждения, направленные на увеличение числа взаимных визитов и контактов между нашими странами. Напомню, что мы уже встречались с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым, министрами иностранных дел, энергетики, науки и образования", - отметил дипломат.

    Напомним, что война между армией Судана и силами быстрого реагирования продолжается уже третий год. Она унесла жизни десятков тысяч людей, вынудила миллионы покинуть свои дома и поставила большую часть страны на грань голода.

    Сообщается, что после захвата силами быстрого реагирования города Эль-Фашир, погибло более двух тысяч гражданских лиц.

