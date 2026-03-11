İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Sudanın Suveren Keçid Şurasının Sədri Azərbaycana PUA hücumu ilə bağlı narahatlığını bildirib

    • 11 mart, 2026
    • 11:03
    Sudanın Suveren Keçid Şurasının Sədri Azərbaycana PUA hücumu ilə bağlı narahatlığını bildirib

    Sudan Respublikasının Suveren Keçid Şurasının Sədri Abdel Fattah Al-Burhan Abdelrahman Al-Burhan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə Naxçıvana İran ərazisindən edilən dron hücumu ilə bağlı məktub göndərib.

    "Report"un məlumatına görə, məktubda deyilir:

    "Azərbaycan ərazisinin İran ərazisindən pilotsuz uçuş aparatları ilə hədəfə alınması və bunun nəticəsində hava məkanınızın pozulması barədə xəbərləri narahatlıqla izlədik. Bu, beynəlxalq hüququn prinsiplərinin və dövlətlərin suverenliyinə hörmət qaydalarının açıq şəkildə pozulmasıdır.

    Sudan Respublikasının rəhbərliyi, hökuməti və xalqı adından qardaş Azərbaycan Respublikası ilə tam həmrəyliyimizi ifadə edir, ölkənizin suverenliyini, təhlükəsizliyini və sabitliyini qorumaq üçün atdığınız bütün qanuni addımları dəstəklədiyimizi bildiririk.

    Uca Allahdan Azərbaycan Respublikasını qorumasını, ona təhlükəsizlik və sabitlik bəxş etməsini diləyirik.

    Zati-alinizə ən yüksək ehtiramımızı və hörmətimizi bildiririk".

