Председатель ПСС Судана выразил обеспокоенность в связи с атакой БПЛА на Азербайджан
- 11 марта, 2026
- 12:06
Председатель Переходного суверенного совета Республики Судан Абдель Фаттах Аль-Бурхан Абдельрахман Аль-Бурхан направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Ваше превосходительство.
Мы с обеспокоенностью следили за новостями об атаке беспилотными летательными аппаратами территории Азербайджана с территории Ирана и, как следствие, нарушении вашего воздушного пространства. Это явное нарушение принципов международного права и норм уважения суверенитета государств.
От имени руководства, правительства и народа Республики Судан выражаем нашу полную солидарность с братской Азербайджанской Республикой и поддерживаем все законные шаги, предпринятые Вами для защиты суверенитета, безопасности и стабильности Вашей страны.
Просим Всевышнего Аллаха защитить Азербайджанскую Республику, даровать ей безопасность и стабильность.
Выражаем Вашему превосходительству наше высочайшее почтение и уважение".