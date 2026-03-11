Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Председатель ПСС Судана выразил обеспокоенность в связи с атакой БПЛА на Азербайджан

    Внешняя политика
    • 11 марта, 2026
    • 12:06
    Председатель ПСС Судана выразил обеспокоенность в связи с атакой БПЛА на Азербайджан

    Председатель Переходного суверенного совета Республики Судан Абдель Фаттах Аль-Бурхан Абдельрахман Аль-Бурхан направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Ваше превосходительство.

    Мы с обеспокоенностью следили за новостями об атаке беспилотными летательными аппаратами территории Азербайджана с территории Ирана и, как следствие, нарушении вашего воздушного пространства. Это явное нарушение принципов международного права и норм уважения суверенитета государств.

    От имени руководства, правительства и народа Республики Судан выражаем нашу полную солидарность с братской Азербайджанской Республикой и поддерживаем все законные шаги, предпринятые Вами для защиты суверенитета, безопасности и стабильности Вашей страны.

    Просим Всевышнего Аллаха защитить Азербайджанскую Республику, даровать ей безопасность и стабильность.

    Выражаем Вашему превосходительству наше высочайшее почтение и уважение".

