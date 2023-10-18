Şimali Kiprin Prezidenti Azərbaycan xalqını təbrik edib

Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin Prezidenti Ersin Tatar Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
“Qədim qardaşlıq bağlarımız olan Can Azərbaycanın 32-ci Müstəqillik Gününü ürəkdən təbrik edir, Prezident İlham Əliyevə və bütün Azərbaycan xalqına uğurlarla dolu firavan günlər arzulayıram”, - paylaşımda qeyd edilib.
Kadim kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz Can Azerbaycan'ın 32. Bağımsızlık Günü’nü en içten duygularımla tebrik ediyor, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve tüm Azerbaycan halkına başarılarla dolu müreffeh günler diliyorum. pic.twitter.com/5W5qjnfOmZ