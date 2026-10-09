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    Sərdar Berdiməhəmmədov: MDB formatı aktual məsələlər üzrə məsləhətləşmələr üçün cəlbedici platformadır

    Xarici siyasət
    • 09 oktyabr, 2026
    • 09:42
    Sərdar Berdiməhəmmədov: MDB formatı aktual məsələlər üzrə məsləhətləşmələr üçün cəlbedici platformadır

    MDB formatı aktual beynəlxalq məsələlər üzrə məsləhətləşmələr üçün cəlbedici platforma kimi özünü təsdiqləyib.

    "Report"un Türkmənbaşıya ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Avazadakı bugünkü iclas əlamətdar bir dövrdə - Müstəqil Dövlətlər Birliyinin yaranmasının 35 illiyi ilində keçirilir: "Məsuliyyətlə təsdiq etmək olar ki, Müstəqil Dövlətlər Birliyi bu yolu ləyaqətlə keçib. Obyektiv çətinliklərə baxmayaraq, biz əməkdaşlığın bünövrəsini qoruyub saxlaya və onun bərabərhüquqlu, hörmətə əsaslanan və qarşılıqlı faydalı xarakterini təmin edə bildik", - o qeyd edib.

    Türkmənistan rəhbəri qeyd edib ki, MDB ölkələri arasında ticari-iqtisadi əlaqələr ardıcıl olaraq inkişaf edir, son illərdə isə ümumi mal dövriyyəsinin müsbət dinamikası müşahidə olunur.

    Onun sözlərinə görə, siyasi və diplomatik qarşılıqlı fəaliyyətin gündəliyi genişlənir. MDB formatı aktual beynəlxalq məsələlər üzrə məsləhətləşmələr üçün cəlbedici bir platforma kimi özünü doğruldub.

    S.Berdiməhəmmədov həmçinin vurğulayıb ki, humanitar əməkdaşlıq mədəniyyət, elm, təhsil və idman da daxil olmaqla geniş istiqamətlər spektrini əhatə edir.

    Sərdar Berdiməhəmmədov Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) MDB Dövlət Başçıları Şurası
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