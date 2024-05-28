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Selçuk Bayraktar: Qardaş Azərbaycanla birliyimiz və həmrəyliyimiz əbədi olsun!

Selçuk Bayraktar: Qardaş Azərbaycanla birliyimiz və həmrəyliyimiz əbədi olsun! Qardaş Azərbaycanla birliyimiz və həmrəyliyimiz əbədi olsun!
Xarici siyasət
28 May , 2024 11:13
Selçuk Bayraktar: Qardaş Azərbaycanla birliyimiz və həmrəyliyimiz əbədi olsun!

Qardaş Azərbaycanla birliyimiz və həmrəyliyimiz əbədi olsun!

"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin “Baykar” şirkətinin texniki direktoru Selçuk Bayraktar rəsmi sosial media hesablarındakı paylaşımında deyib.

"Bir dəfə yüksələn bayraq bir daha enməz. Qardaş ölkəmiz Azərbaycanın Müstəqillik Günü mübarək, birliyimiz və həmrəyliyimiz əbədi olsun!",- paylaşımda vurğulanıb.

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Rus versiyası Сельчук Байрактар: Пусть наше единство и солидарность с братским Азербайджаном будут вечными

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