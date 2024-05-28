Selçuk Bayraktar: Qardaş Azərbaycanla birliyimiz və həmrəyliyimiz əbədi olsun!

Qardaş Azərbaycanla birliyimiz və həmrəyliyimiz əbədi olsun!
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin “Baykar” şirkətinin texniki direktoru Selçuk Bayraktar rəsmi sosial media hesablarındakı paylaşımında deyib.
"Bir dəfə yüksələn bayraq bir daha enməz. Qardaş ölkəmiz Azərbaycanın Müstəqillik Günü mübarək, birliyimiz və həmrəyliyimiz əbədi olsun!",- paylaşımda vurğulanıb.
"Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez.”— Selçuk Bayraktar (@Selcuk)
Kardeş ülkemiz Can Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü kutlu, birlik ve beraberliğimiz daim olsun!
"Bir defa yükselen bayraq bir daha enmez."
Qardaş ölkemiz Azerbaycan'ın Müsteqillik Günü mübarek, birliğimiz ve hemreyliyimiz…
pic.twitter.com/ewZLnyZqTA May 28, 2024