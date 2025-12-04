Səfir: Azərbaycanın Aİ ilə əməkdaşlığı enerji təchizatının diversifikasiyası baxımından strateji əhəmiyyət daşıyır

İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Xarici siyasət
    • 04 dekabr, 2025
    • 16:55
    Çexiya Azərbaycanın Avropa İttifaqı (Aİ) ilə əməkdaşlığını qlobal çağırışlar kontekstində enerji təchizatının diversifikasiyası baxımından strateji əhəmiyyətli hesab edir.

    Bunu "Report"a müsahibəsində Çex Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Milan Sedlaçek deyib.

    Diplomat bildirib ki, enerjidən başqa Azərbaycan-Aİ əməkdaşlığında potensial yeni sahələrə isə nəqliyyat infrastrukturu (məsələn, Orta Dəhlizin inteqrasiyası), bərpa olunan enerji mənbələrindən enerji ixracı və Azərbaycanın yaşıl ambisiyalarının Aİ-nin dayanıqlı inkişaf məqsədləri ilə uzlaşdığı rəqəmsal innovasiya daxildir.

    Müsahibənin tam mətnini buradan oxuya bilərsiniz.

