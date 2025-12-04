İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Səfir: Azərbaycan və Çexiyanın regional sabitlik məsələsində mövqelərin koordinasiyasına böyük potensial var

    Xarici siyasət
    • 04 dekabr, 2025
    • 15:35
    Səfir: Azərbaycan və Çexiyanın regional sabitlik məsələsində mövqelərin koordinasiyasına böyük potensial var

    Azərbaycan və Çexiya arasında qlobal təhlükəsizlikdə əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi və regional sabitlik məsələsində mövqelərin koordinasiyası üçün böyük potensial mövcuddur.

    Bunu "Report"a müsahibəsində Çex Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Milan Sedlaçek deyib.

    Diplomat qeyd edib ki, hər iki ölkə BMT, ATƏT və digər çoxtərəfli platformalar çərçivəsində fəal şəkildə əməkdaşlıq edir:

    "Qlobal təhlükəsizlik, davamlı inkişaf və iqlim təşəbbüsləri sahələrində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi, həmçinin regional sabitlik və enerji təhlükəsizliyi məsələlərində mövqelərin koordinasiyası üçün böyük potensial mövcuddur".

    Səfirin sözlərinə görə, yeni əməkdaşlığa yaxşı bir nümunə isə hazırda Azərbaycanın sədrlik etdiyi, Çexiyanın isə birinci vitse-sədr olduğu Beynəlxalq Nəqliyyat Forumudur.

