Посол: Азербайджан и Чехия имеют большой потенциал для координации позиций по вопросам региональной стабильности

Азербайджан и Чехия имеют большой потенциал для углубления сотрудничества в области глобальной и энергетической безопасности.

Об этом в интервью Report заявил чрезвычайный и полномочный посол Чехии в Азербайджане Милан Седлачек.

Дипломат отметил, что обе страны активно взаимодействуют в рамках ООН, ОБСЕ и других многосторонних платформ:

"Существует большой потенциал для углубления сотрудничества в области глобальной безопасности, устойчивого развития и климатических инициатив, а также для координации позиций по вопросам региональной стабильности и энергетической безопасности".

По словам посла, хорошим примером нового сотрудничества является Международный транспортный форум (МТФ), в котором Азербайджан в настоящее время председательствует, а Чехия является первым вице-председателем.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.