    Şahin Mustafayev: "Biz Rusiya ilə münasibətlərdə bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq prinsiplərinə sadiqik"

    Xarici siyasət
    • 16 aprel, 2026
    • 14:29
    Şahin Mustafayev: Biz Rusiya ilə münasibətlərdə bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq prinsiplərinə sadiqik

    Azərbaycan Rusiya ilə münasibətlərdə yaxşı qonşuluq, qarşılıqlı anlaşma və bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq prinsiplərinə sadiqdir.

    "Report"un Zəngilana ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası Dövlət Komissiyasının 24-cü iclasında bildirib.

    O qeyd edib ki, hər iki ölkənin prezidenti strateji kursu müəyyən edir, əsas istiqamətləri təyin edir və bütün sahələr üzrə qarşılıqlı əlaqələrin dərinləşdirilməsinə lazımi təkan verirlər: "Biz əminik ki, münasibətlərimiz bundan sonra da 2022-ci il Bəyannaməsinə uyğun olaraq dostluq, qarşılıqlı etibar və müttəfiqlik qarşılıqlı əlaqəsi ruhunda inkişaf edəcəkdir. Bu kontekstdə Azərbaycan və Rusiya Prezidentlərinin keçən il oktyabrın 9-da Düşənbədə görüşünün nəticələri xüsusi əhəmiyyət kəsb edib ki, bu görüş ikitərəfli əməkdaşlığın yeni səhifəsini açmış və onun inkişafının gələcək prioritetlərini müəyyənləşdirib".

    Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası Dövlət Komissiyası Şahin Mustafayev Zəngilan
    Шахин Мустафаев: Азербайджан привержен равноправному партнерству в отношениях с Россией
    Shahin Mustafayev: Azerbaijan committed to equal partnership with Russia

    Son xəbərlər

    18:07
    Foto

    "Cəbrayıl" klubunun futbolçuları üçün danışılmış oyunlara qarşı maarifləndirici sessiya keçirilib

    Futbol
    18:01

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının departamentlərindən birinin adı dəyişdirilib

    Maliyyə
    18:00

    BMT-nin Vyana ofisində WUF13 ilə bağlı tədbirlər keçirilib

    İnfrastruktur
    17:58

    Azərbaycan şirkəti nizamnamə kapitalını 14 milyon manatdan çox azaldır

    Biznes
    17:56
    Foto

    Mətbuat Şurasına üzvlük haqlarının ödənilməsində yaranan problem müzakirə olunub

    Media
    17:54

    Azərbaycanlı cüdoçu Əhməd Yusifov: "Hədəfim bürünc medalı qızıla çevirməkdir"

    Fərdi
    17:52
    Foto

    Turan Bayramov Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB-14

    Fərdi
    17:46

    "International" BOKT-un səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    17:40

    "Yuventus"un sabiq qapıçısı Aleks Manninqer faciəvi şəkildə vəfat edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti