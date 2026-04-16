    Шахин Мустафаев: Азербайджан привержен равноправному партнерству в отношениях с Россией

    Внешняя политика
    • 16 апреля, 2026
    • 14:49
    Шахин Мустафаев: Азербайджан привержен равноправному партнерству в отношениях с Россией

    Азербайджан привержен принципам добрососедства, взаимопонимания и равноправного партнерства в отношениях с Россией.

    Как передает корреспондент Report из Зангилана, об этом заявил заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев на 24-м заседании Межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией.

    По его словам, президенты обеих стран определяют стратегический курс, основные направления и дают необходимый импульс углублению взаимодействия по всем сферам.

    "Мы уверены, что наши отношения и впредь будут развиваться в духе дружбы, взаимного доверия и союзнического взаимодействия в соответствии с Декларацией 2022 года. В этом контексте особое значение имели итоги встречи президентов Азербайджана и России 9 октября прошлого года в Душанбе, которая открыла новую страницу двустороннего сотрудничества и определила будущие приоритеты его развития", - сказал Мустафаев.

    Межправительственная комиссия (МПК) Шахин Мустафаев Зангилан
    Şahin Mustafayev: "Biz Rusiya ilə münasibətlərdə bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq prinsiplərinə sadiqik"
    Shahin Mustafayev: Azerbaijan committed to equal partnership with Russia

    Последние новости

    18:06
    Фото

    Туран Байрамов взял бронзу чемпионата Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО-5

    Индивидуальные
    18:06

    Кац: Иран стоит перед историческим выбором

    Другие страны
    18:05

    Экс-вратарь "Арсенала" и "Ювентуса" Алекс Маннингер погиб в ДТП

    Футбол
    18:03

    Пашазаде выразил соболезнования Турции

    Внешняя политика
    18:02

    Куюнджич выразила соболезнования в связи с гибелью сотрудника ANAMA при подрыве на мине

    Внешняя политика
    18:00

    Тюркский инвестиционный фонд выходит на глобальные стандарты управления через сеть ВБ

    Финансы
    17:56

    В Азербайджане пройдет викторина о Южной Корее

    Наука и образование
    17:51

    Катерина Коп: В результате удара России по Киеву разрушены 17 многоквартирных жилых домов

    Другие страны
    17:48
    Фото

    Официальные лица Азербайджана и РФ ознакомились с ходом реализации автомобильного моста Агбенд

    Инфраструктура
    Лента новостей