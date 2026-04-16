Шахин Мустафаев: Азербайджан привержен равноправному партнерству в отношениях с Россией

Азербайджан привержен принципам добрососедства, взаимопонимания и равноправного партнерства в отношениях с Россией.

Как передает корреспондент Report из Зангилана, об этом заявил заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев на 24-м заседании Межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией.

По его словам, президенты обеих стран определяют стратегический курс, основные направления и дают необходимый импульс углублению взаимодействия по всем сферам.

"Мы уверены, что наши отношения и впредь будут развиваться в духе дружбы, взаимного доверия и союзнического взаимодействия в соответствии с Декларацией 2022 года. В этом контексте особое значение имели итоги встречи президентов Азербайджана и России 9 октября прошлого года в Душанбе, которая открыла новую страницу двустороннего сотрудничества и определила будущие приоритеты его развития", - сказал Мустафаев.