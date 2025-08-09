Rumıniya XİN başçısı Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesini şərh edib

Haqqımızda

Xarici siyasət
9 avqust 2025 15:48
Rumıniya ABŞ Prezidenti Donald Trampın fəal köməyi ilə Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin paraflanmasını alqışlayır.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Rumıniyanın xarici işlər naziri Oana Tsoyu “X” sosial şəbəkəsindəki paylaşımında bildirib.

“Bu, Cənubi Qafqazda davamlı sülh, sabitlik və firavanlığa nail olmaq yolunda mühüm addımdır. Rumıniya Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin tam normallaşmasının tərəfdarıdır”, - o yazıb.

Qeyd edək ki, Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri avqustun 8-də Vaşinqtonda “Sülh və dövlətlərarası münasibətlərin qurulması haqqında” sazişi paraflayıblar.

İngilis versiyası Romanian FM сomments on peace process between Azerbaijan and Armenia
Rus versiyası Глава МИД Румынии прокомментировала мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

