Qurbanqulu Berdiməhəmmədov: Azərbaycan və Türkmənistanı Xəzər dənizi birləşdirir

Qurbanqulu Berdiməhəmmədov: Azərbaycan və Türkmənistanı Xəzər dənizi birləşdirir Azərbaycan və Türkmənistanı Xəzər dənizi birləşdirir.
22 avqust 2025 12:54
Qurbanqulu Berdiməhəmmədov: Azərbaycan və Türkmənistanı Xəzər dənizi birləşdirir

Azərbaycan və Türkmənistanı Xəzər dənizi birləşdirir.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi ilə təkbətək görüşü zamanı deyib.

O, ikitərəfli görüşün məhsuldar olacağına inamını ifadə edib:

"İkitərəfli görüşdən başqa, həmçinin Türkmənistan-Azərbaycan-Özbəkistan formatında üçtərəfli görüşün keçirilməsi də planlaşdırılır. Biz eyni regionda yerləşən üç ölkənin qardaş xalqları gələcəkdə daha böyük əməkdaşlıq potensialı yaradacaq, o cümlədən mədəniyyət sahəsində".

