Qazaxıstan səfiri Vaşinqtonda əldə olunan razılaşmalarla bağlı Azərbaycanı təbrik edib

Qazaxıstanın Azərbaycandakı səfiri Alim Bayel Vaşinqtonda Ermənistanla əldə olunan sülh razılaşması ilə əlaqədar Azərbaycanı təbrik edib.
Bu barədə "Report"a səfirlikdən verilən məlumatda qeyd olunub.
"Azərbaycan və Ermənistan arasında əldə olunan tarixi razılaşmalar münasibətilə təbrik edirəm! Əminəm ki, Cənubi Qafqazda sülh və əməkdaşlığın yeni bir dövrü başlayır. Ümid edirəm ki, yolların açılması, nəqliyyat və logistika, kommunikasiya, ticarət, energetika sahələrində əməkdaşlıq təkcə Cənubi Qafqaz üçün deyil, həm də Mərkəzi Asiyanın sabitliyi və rifahına böyük töhfə verəcək. Prezident Tokayevin təşəbbüsü ilə Qazaxıstanın da sülh prosesində iştirak etməsi bizim üçün qürur mənbəyidir. Biz həmişə tarixi ədaləti və qarşılıqlı hörməti dəstəkləyirik", - səfir vurğulayıb.