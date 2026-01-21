İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Prezident: Azərbaycan Avropa üçün Mərkəzi Asiya ilə bağlantı yaratmaq məqsədi daşıyan yeganə etibarlı təyinat ölkəsidir

    Xarici siyasət
    • 21 yanvar, 2026
    • 02:36
    Prezident: Azərbaycan Avropa üçün Mərkəzi Asiya ilə bağlantı yaratmaq məqsədi daşıyan yeganə etibarlı təyinat ölkəsidir

    Azərbaycan Avropa üçün Mərkəzi Asiya ilə bağlantı yaratmaq məqsədi daşıyan yeganə etibarlı, təhlükəsiz və xoşməramlı təyinat ölkəsidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun illik toplantısı çərçivəsində "Azərbaycan rəhbərliyi ilə səhər yeməyi" adlı tədbirdə müxtəlif ölkələri təmsil edən biznes nümayəndələrinin suallarının cavabında deyib.

    Avropa İttifaqının Avropanı Mərkəzi Asiya ilə birləşdirəcək "Qlobal Qapılar" layihəsində Azərbaycanın önəmli rol oynadığını qeyd edən dövlətimizin başçısı ölkəmizi indiyədək əsasən nəqliyyat infrastrukturuna sərmayə yatırdığını vurğulayıb: "Demək olar ki, hər bir şey artıq hazırdır. Lakin yüklərin həcmi o qədər sürətlə böyüyür ki, biz Dəniz Limanımızın ötürmə qabiliyyətini artırmaq qərarına gəldik. Beləliklə nəqliyyat əlaqələri, o cümlədən "Beynəlxalq Sülh və Rifah Naminə Tramp Marşrutu" layihəsi, həmçinin Ermənistanı Mərkəzi Asiyanın daha geniş regional nəqliyyat şəbəkəsinə daxil edəcək, sülh işinə töhfə verəcək. Çünki Ermənistanın yolları açılacaq, o, tariflərdən faydalar qazanacaq, daha geniş beynəlxalq əməkdaşlıqda iştirak edəcək".

    Президент: Азербайджан - единственный надежный, безопасный и дружественный пункт назначения, обеспечивающий связь Европы с Центральной Азией

    Son xəbərlər

    02:50

    Prezident: Biz bərpaolunan enerjiyə ona görə sərmayə yatırırıq ki, ölkəmizi, regionumuzu yaşayış üçün daha uyğun bir yerə çevirmək istəyirik

    Xarici siyasət
    02:47

    Azərbaycan Prezidenti: Biz istər Avroviziya, istər COP-la bağlı əsassız tənqidlərlə üzləşdik

    Xarici siyasət
    02:45

    Prezident: Hər il Azərbaycanda xizəkçilik üzrə ya Dünya, ya da Avropa çempionatı keçiriləcək

    Xarici siyasət
    02:44

    İlham Əliyev: Azərbaycanda ikinci mühüm neft bumu yaşaya biləcəyimizə dair çox haqlı ümidlərimiz var

    Xarici siyasət
    02:41

    Prezident: Bakı və Azərbaycan əcnəbilər üçün çox cəlbedici olub

    Xarici siyasət
    02:36

    Prezident: Azərbaycan Avropa üçün Mərkəzi Asiya ilə bağlantı yaratmaq məqsədi daşıyan yeganə etibarlı təyinat ölkəsidir

    Xarici siyasət
    02:35

    Azərbaycan Prezidenti: Mədənçilik, bərpaolunan enerji, süni intellekt və məlumat mərkəzləri xarici investisiyaların cəlb olunması üçün əsas hədəflərdir

    Xarici siyasət
    02:30

    Prezident: 2032-ci ilə qədər Günəş və külək enerjisi üzrə 8 qeqavat güc əldə etməyi gözləyirik

    Energetika
    02:29

    İlham Əliyev: Resurslarımız iqtisadi nailiyyətlərimizi artırmağa və insanların həyat səviyyəsini yaxşılaşdırmağa imkan verib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti