Президент: Азербайджан - единственный надежный, безопасный и дружественный пункт назначения, обеспечивающий связь Европы с Центральной Азией

    Внешняя политика
    • 21 января, 2026
    • 02:38
    Азербайджан является единственным надежным, безопасным и дружественным пунктом назначения, обеспечивающим связь Европы с Центральной Азией.

    Как сообщает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопросы представителей бизнеса из различных стран на мероприятии под названием "Завтрак с руководством Азербайджана" в рамках ежегодной встречи Всемирного экономического форума в Давосе.

    Отметив важную роль Азербайджана в проекте Европейского Союза "Глобальные ворота", который соединит Европу с Центральной Азией, глава государства подчеркнул, что наша страна уже значительно инвестировала в свою транспортную инфраструктуру: "Почти все готово. Но объемы грузоперевозок растут настолько быстро, что мы приняли решение увеличить пропускную способность нашего Торгового морского порта. Развитие транспортной взаимосвязанности, включая Маршрут Трампа для международного мира и процветания - TRIPP, который также вовлечет Армению в транспортную сеть более широкого региона Центральной Азии, будет способствовать делу мира: Армения перестанет быть "тупиком", начнет получать выгоду от тарифов и станет частью масштабного международного сотрудничества".

