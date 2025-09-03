İlham Əliyev Pekində dövlət başçıları və xanımlarının şərəfinə verilən ziyafətdə iştirak edib
Xarici siyasət
- 03 sentyabr, 2025
- 09:53
Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpinin və birinci xanım Pen Liyuanın adından sentyabrın 3-də Pekində yapon işğalına qarşı Çin xalq müqaviməti və İkinci Dünya müharibəsində qazanılmış Qələbənin 80-ci ildönümünə həsr olunmuş paradda iştirak edən nümayəndə heyətlərinin başçılarının və xanımlarının şərəfinə ziyafət verilib və konsert proqramı təqdim olunub.
"Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak ediblər.
