    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    İlham Əliyev Pekində dövlət başçıları və xanımlarının şərəfinə verilən ziyafətdə iştirak edib

    Xarici siyasət
    • 03 sentyabr, 2025
    • 09:53
    İlham Əliyev Pekində dövlət başçıları və xanımlarının şərəfinə verilən ziyafətdə iştirak edib

    Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpinin və birinci xanım Pen Liyuanın adından sentyabrın 3-də Pekində yapon işğalına qarşı Çin xalq müqaviməti və İkinci Dünya müharibəsində qazanılmış Qələbənin 80-ci ildönümünə həsr olunmuş paradda iştirak edən nümayəndə heyətlərinin başçılarının və xanımlarının şərəfinə ziyafət verilib və konsert proqramı təqdim olunub.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak ediblər.

    Дан прием в честь глав делегаций, принимавших участие в параде в Пекине, и их супруг Президент Азербайджана Ильхам Алиев присутствовал на мероприятии
    Ilham Aliyev attends reception in Beijing in honor of heads of state and their spouses

