Дан прием в честь глав делегаций, принимавших участие в параде в Пекине, и их супруг Президент Азербайджана Ильхам Алиев присутствовал на мероприятии

3 сентября в Пекине от имени председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и первой леди Пэн Лиюань был дан прием в честь глав делегаций, принимавших участие в параде, посвященном 80-й годовщине Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне, и их супруг.

Как сообщает Report, на мероприятии присутствовали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.