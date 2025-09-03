    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Дан прием в честь глав делегаций, принимавших участие в параде в Пекине, и их супруг Президент Азербайджана Ильхам Алиев присутствовал на мероприятии

    Внешняя политика
    • 03 сентября, 2025
    • 10:01
    Дан прием в честь глав делегаций, принимавших участие в параде в Пекине, и их супруг Президент Азербайджана Ильхам Алиев присутствовал на мероприятии

    3 сентября в Пекине от имени председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и первой леди Пэн Лиюань был дан прием в честь глав делегаций, принимавших участие в параде, посвященном 80-й годовщине Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне, и их супруг.

    Как сообщает Report, на мероприятии присутствовали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

    Китай Президент Ильхам Алиев военный парад в Пекине официальный прием
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    İlham Əliyev Pekində dövlət başçıları və xanımlarının şərəfinə verilən ziyafətdə iştirak edib
    Английская версия Английская версия
    Ilham Aliyev attends reception in Beijing in honor of heads of state and their spouses

    Последние новости

    11:26

    Агентство: Онлайн-продажи билетов на автобусные маршруты выросли вдвое

    Инфраструктура
    11:23

    Путин и Ким Чен Ын после официальных переговоров продолжают беседу тет-а-тет - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:12

    В России военный самолет совершил аварийную посадку

    Другие страны
    11:10

    Назначен новый советник министра здравоохранения

    Здоровье
    11:09

    ASCO осуществила очередную выплату купона по облигациям

    Финансы
    11:09

    В Измире потерпел крушение учебный самолет, пилот погиб

    В регионе
    11:02

    В Турции перевернулся пассажирский автобус, пострадали около 30 человек

    В регионе
    10:53

    Афганистан мобилизовал спецназ для помощи пострадавшим от землетрясения

    Другие страны
    10:52

    Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду золотых слитков

    Бизнес
    Лента новостей