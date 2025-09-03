Дан прием в честь глав делегаций, принимавших участие в параде в Пекине, и их супруг Президент Азербайджана Ильхам Алиев присутствовал на мероприятии
Внешняя политика
- 03 сентября, 2025
- 10:01
3 сентября в Пекине от имени председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и первой леди Пэн Лиюань был дан прием в честь глав делегаций, принимавших участие в параде, посвященном 80-й годовщине Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне, и их супруг.
Как сообщает Report, на мероприятии присутствовали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.
Последние новости
11:26
Агентство: Онлайн-продажи билетов на автобусные маршруты выросли вдвоеИнфраструктура
11:23
Путин и Ким Чен Ын после официальных переговоров продолжают беседу тет-а-тет - ОБНОВЛЕНОДругие страны
11:12
В России военный самолет совершил аварийную посадкуДругие страны
11:10
Назначен новый советник министра здравоохраненияЗдоровье
11:09
ASCO осуществила очередную выплату купона по облигациямФинансы
11:09
В Измире потерпел крушение учебный самолет, пилот погибВ регионе
11:02
В Турции перевернулся пассажирский автобус, пострадали около 30 человекВ регионе
10:53
Афганистан мобилизовал спецназ для помощи пострадавшим от землетрясенияДругие страны
10:52