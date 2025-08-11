Paşinyan Vaşinqtondakı danışıqların nəticələrini Ərdoğanla müzakirə edib

Haqqımızda

Xarici siyasət
11 avqust 2025 16:47
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla telefon danışığı aparıb.

Bu barədə "Report" Ermənistan Baş nazirinin mətbuat xidmətinə istinadən məlumat verib.

Məlumatda qeyd olunub ki, N.Paşinyan avqustun 8-də Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və ABŞ Prezidenti Donald Trampla görüşünün nəticələri barədə Ərdoğanı məlumatlandırıb.

"Ermənistanın Baş naziri Türkiyə Prezidentinə 2025-ci il avqustun 8-də ABŞ-nin paytaxtı Vaşinqtonda aparılmış danışıqların nəticələri, xüsusilə “Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası arasında sülhün və dövlətlərarası münasibətlərin təsis olunması haqqında Saziş”in paraflanması, ATƏT-in Minsk qrupu mexanizmlərinin buraxılması ilə bağlı ATƏT-ə birgə müraciət, ölkələrin ərazi bütövlüyü, suverenliyi və yurisdiksiyası prinsipləri çərçivəsində regional kommunikasiyaların açılması, eləcə də “Beynəlxalq Sülh və Rifah naminə Tramp Marşrutu” layihəsi barədə məlumat verib", - mətbuat xidmətindən bildirilib.

N.Paşinyan qeyd edib ki, Bakı və İrəvan arasında sülhün bərqərar olması regional əməkdaşlığın yeni səviyyəsinin müəyyən edilməsinə imkan yaradır.

Bundan başqa, həmsöhbətlər Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin ikitərəfli gündəliyinə daxil olan məsələləri, xüsusilə əvvəllər əldə edilmiş razılaşmaların həyata keçirilməsinin gedişatını müzakirə ediblər:

"Baş nazir qeyd edib ki, indi bu razılaşmaların həyata keçirilməsi üçün heç vaxt olmadığı qədər əlverişli şərait var. Həmsöhbətlər fəal siyasi dialoqu davam etdirməklə bağlı razılığa gəliblər".

