Ombudsman Aparatı: Rusiyada Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarının müdafiəsi daim diqqətdədir
Xarici siyasət
- 27 fevral, 2026
- 11:12
Rusiyada Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarının pozulması məsələsi ombudsman Səbinə Əliyevanın daim diqqətindədir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Ombudsman Aparatının rəhbəri Aydın Səfixanlı Milli Məclisin İnsan hüquqları komitəsinin bugünkü iclasında ombudsmanın 2025-ci il üzrə məruzəsinin müzakirəsi zamanı deyib.
Onun sözlərinə görə, ombudsman bu istiqamətdə rusiyalı həmkarı ilə sıx təmasda olur:
"Rusiya tərəfi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində vətəndaşlarımızın və ya Azərbaycan əsilli şəxslərin hüquqlarının pozulduğu hallarda operativ şəkildə reaksiya verilir və mandat çərçivəsində lazımi yardım göstərilir".
Son xəbərlər
12:48
Azərbaycan Birləşmiş Krallıq Parlamentinin bir sıra üzvünə məktub ünvanlayıbMilli Məclis
12:46
Bu il Xocavənd şəhərində 792 ev təmir ediləcəkİnfrastruktur
12:46
Xocabənd şəhər sakini: Burada bizim üçün hər bir şərait yaradılıbDaxili siyasət
12:44
AYB sədri: Türk dünyasından elm adamlarının Bakıda toplanması tarixi hadisədirElm və təhsil
12:37
Abiy Əhməd Əli: Efiopiya və Azərbaycan tərəfdaşlığı dərinləşdirməklə bağlı razılığa gəlibXarici siyasət
12:33
Kamran Əliyev Kürdəmirdə vətəndaşları qəbul edəcəkHadisə
12:32
"Qazprom neft"in vitse-prezidenti Anton Calyabov Rusiyada həbs edilibEnergetika
12:29
Azərbaycanda "Təhdidlər və Həllər Kataloqu"na daxil edilən təhdidlərin sayı açıqlanıbİKT
12:26