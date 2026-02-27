İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    Xarici siyasət
    • 27 fevral, 2026
    • 11:12
    Ombudsman Aparatı: Rusiyada Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarının müdafiəsi daim diqqətdədir

    Rusiyada Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarının pozulması məsələsi ombudsman Səbinə Əliyevanın daim diqqətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ombudsman Aparatının rəhbəri Aydın Səfixanlı Milli Məclisin İnsan hüquqları komitəsinin bugünkü iclasında ombudsmanın 2025-ci il üzrə məruzəsinin müzakirəsi zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, ombudsman bu istiqamətdə rusiyalı həmkarı ilə sıx təmasda olur:

    "Rusiya tərəfi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində vətəndaşlarımızın və ya Azərbaycan əsilli şəxslərin hüquqlarının pozulduğu hallarda operativ şəkildə reaksiya verilir və mandat çərçivəsində lazımi yardım göstərilir".

    Aydın Səfixanlı Ombudsman Aparatı Milli Məclis Rusiya Azərbaycan
    Омбудсмен Азербайджана держит на контроле вопросы защиты прав граждан страны в России
    Ombudsman's Office stresses continuous attention to Azerbaijani citizens' rights in Russia

