Омбудсмен Азербайджана держит на контроле вопросы защиты прав граждан страны в России

    Внешняя политика
    • 27 февраля, 2026
    • 12:20
    Защита прав граждан Азербайджана, находящихся на территории России, неизменно остается приоритетным направлением деятельности омбудсмена страны Сабины Алиевой.

    Как сообщает Report, об этом сказал руководитель Аппарата омбудсмена Айдын Сафиханлы на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по правам человека в ходе обсуждения доклада омбудсмена за 2025 год.

    По его словам, омбудсмен поддерживает постоянное взаимодействие по данному вопросу со своим коллегой из Российской Федерации.

    "Когда фиксируются случаи нарушения прав наших граждан либо лиц азербайджанского происхождения, им оказывается необходимая помощь в пределах имеющегося мандата", - добавил он.

