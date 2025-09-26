İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    Nazir müavini: Azərbaycanla Çexiya arasında ticarət dövriyyəsi cari ilin səkkiz ayında 700 milyon dolları keçib

    Xarici siyasət
    • 26 sentyabr, 2025
    • 19:30
    Azərbaycan və Çexiyanın ticarət dövriyyəsi 2024-cü ildə 1,2 milyard ABŞ dolları olub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər nazirinin müavini Samir Şərifov Çex Respublikasının Dövlətçilik Günü münasibətilə Bakıda keçirilən qəbulda deyib

    O əlavə edib ki, Çexiya Azərbaycanın önəmli ticarət tərəfdaşıdır:

    "Bu ilin səkkiz ayında ticarət dövriyyəsi 700 milyon dolları keçib".

    Замминистра: Товарооборот Азербайджана и Чехии превысил в этом году $700 млн
    Deputy Minister: Azerbaijan-Czechia trade turnover exceeded $700M in Jan.-Aug. 2025

