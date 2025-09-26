Nazir müavini: Azərbaycanla Çexiya arasında ticarət dövriyyəsi cari ilin səkkiz ayında 700 milyon dolları keçib
Xarici siyasət
- 26 sentyabr, 2025
- 19:30
Azərbaycan və Çexiyanın ticarət dövriyyəsi 2024-cü ildə 1,2 milyard ABŞ dolları olub.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər nazirinin müavini Samir Şərifov Çex Respublikasının Dövlətçilik Günü münasibətilə Bakıda keçirilən qəbulda deyib
O əlavə edib ki, Çexiya Azərbaycanın önəmli ticarət tərəfdaşıdır:
"Bu ilin səkkiz ayında ticarət dövriyyəsi 700 milyon dolları keçib".
