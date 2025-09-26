Замминистра: Товарооборот Азербайджана и Чехии превысил в этом году $700 млн

За 8 месяцев этого года товарооборот Азербайджана и Чехии превысил $700 млн.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов на приеме в Баку по случаю Дня государственности Чехии.

По его словам, товарооборот между Азербайджаном и Чехией в 2024 году составил $1,2 млрд. Чехия является важным торговым партнером Азербайджана, сказал он.