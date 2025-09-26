Замминистра: Товарооборот Азербайджана и Чехии превысил в этом году $700 млн

Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Внешняя политика
    • 26 сентября, 2025
    • 19:40
    За 8 месяцев этого года товарооборот Азербайджана и Чехии превысил $700 млн.

    Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов на приеме в Баку по случаю Дня государственности Чехии.

    По его словам, товарооборот между Азербайджаном и Чехией в 2024 году составил $1,2 млрд. Чехия является важным торговым партнером Азербайджана, сказал он.

    МИД Азербайджан Чехия
    Nazir müavini: Azərbaycanla Çexiya arasında ticarət dövriyyəsi cari ilin səkkiz ayında 700 milyon dolları keçib
    Deputy Minister: Azerbaijan-Czechia trade turnover exceeded $700M in Jan.-Aug. 2025

