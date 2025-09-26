Замминистра: Товарооборот Азербайджана и Чехии превысил в этом году $700 млн
Внешняя политика
- 26 сентября, 2025
- 19:40
За 8 месяцев этого года товарооборот Азербайджана и Чехии превысил $700 млн.
Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов на приеме в Баку по случаю Дня государственности Чехии.
По его словам, товарооборот между Азербайджаном и Чехией в 2024 году составил $1,2 млрд. Чехия является важным торговым партнером Азербайджана, сказал он.
Последние новости
20:39
Эрдоган: Признание Палестины членами СБ ООН является историческим шагомВ регионе
20:37
В связи с Днем памяти в Баку проведена акция по посадке деревьевЭкология
20:18
В Баку состоялось очередное заседание суда по делу граждан АрменииВнутренняя политика
20:13
Премьер Франции намерен сформировать новое правительство до 1 октябряДругие страны
19:59
Трамп считает, что виновными в случае шатдауна будут демократыДругие страны
19:57
В Германии расследуют случаи обнаружения БПЛА на предмет возможного шпионажаДругие страны
19:53
Представитель Узбекистана высоко оценил организацию III Игр СНГ в АзербайджанеИндивидуальные
19:43
Вадефуль: У России не будет шанса победить НАТОДругие страны
19:40