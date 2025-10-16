İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Mariyana Kuyundziç: Azərbaycan fəal regional diplomatiya siyasəti yürüdür

    Xarici siyasət
    • 16 oktyabr, 2025
    • 13:51
    Mariyana Kuyundziç: Azərbaycan fəal regional diplomatiya siyasəti yürüdür

    Azərbaycan fəal regional diplomatiya siyasəti yürüdür.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin yeni təyin olunmuş rəhbəri Mariyana Kuyundziç Prezident İlham Əliyevə etimadnaməsini təqdim edərkən deyib.

    O, Vaşinqtonda ABŞ Prezidenti Donald Trampın şahidliyi ilə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh gündəliyinin irəli aparılması istiqamətində əldə edilmiş nailiyyətlər münasibətilə təbriklərini çatdırıb.

    Azərbaycanın fəal regional diplomatiya siyasəti yürütdüyünü deyən Mariyana Kuyundziç Prezident İlham Əliyevin son dövrlərdəki səfərlərinin və iştirak etdiyi beynəlxalq Zirvə toplantılarının bunun bariz nümunəsi olduğunu vurğulayıb.

    İlham Əliyev Mariyana Kuyundziç Avropa İttifaqı
