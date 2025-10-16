Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Марияна Куюнджич: Азербайджан ведет активную региональную дипломатию

    Внешняя политика
    • 16 октября, 2025
    • 14:02
    Азербайджан проводит активную региональную дипломатическую политику.

    Как сообщает Report, об этом заявила новоназначенный глава представительства Европейского союза в Азербайджане Марияна Куюнджич во время вручения верительных грамот президенту Ильхаму Алиеву.

    Она отметила, что недавние визиты президента Ильхама Алиева и его участие в международных саммитах являются ярким подтверждением этому.

    Дипломат передала поздравления в связи с достижениями в продвижении мирной повестки дня между Азербайджаном и Арменией, свидетелем которых стал президент США Дональд Трамп в Вашингтоне.

