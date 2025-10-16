Марияна Куюнджич: Азербайджан ведет активную региональную дипломатию

Азербайджан проводит активную региональную дипломатическую политику.

Как сообщает Report, об этом заявила новоназначенный глава представительства Европейского союза в Азербайджане Марияна Куюнджич во время вручения верительных грамот президенту Ильхаму Алиеву.

Она отметила, что недавние визиты президента Ильхама Алиева и его участие в международных саммитах являются ярким подтверждением этому.

Дипломат передала поздравления в связи с достижениями в продвижении мирной повестки дня между Азербайджаном и Арменией, свидетелем которых стал президент США Дональд Трамп в Вашингтоне.