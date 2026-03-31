İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13

    Maksim Prevo: Belçika Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin tezliklə imzalanacağına ümid edir

    Belçika Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin tezliklə imzalanacağına ümid edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Belçika Krallığının Baş nazirinin müavini, xarici işlər, Avropa işləri və inkişaf sahəsində əməkdaşlıq naziri Maksim Prevo Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla baş tutan telefon danışığı barədə "X" sosial media hesabında etdiyi paylaşımda bildirib.

    "Belçika həm Azərbaycanı, həm də Ermənistanı sülh prosesində davamlı iştiraklarına görə təqdir edir", - XİN başçısı vurğulayıb.

    Xatırladaq ki, bu gün Belçika və Azərbaycan XİN başçıları arasında telefon danışığı baş tutub.

    Belçika XİN Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Ceyhun Bayramov Maksim Prevo
    Прево: Бельгия надеется на скорейшее подписание мирного соглашения Баку и Ереваном

