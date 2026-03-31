Maksim Prevo: Belçika Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin tezliklə imzalanacağına ümid edir
Xarici siyasət
- 31 mart, 2026
- 22:06
Belçika Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin tezliklə imzalanacağına ümid edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Belçika Krallığının Baş nazirinin müavini, xarici işlər, Avropa işləri və inkişaf sahəsində əməkdaşlıq naziri Maksim Prevo Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla baş tutan telefon danışığı barədə "X" sosial media hesabında etdiyi paylaşımda bildirib.
"Belçika həm Azərbaycanı, həm də Ermənistanı sülh prosesində davamlı iştiraklarına görə təqdir edir", - XİN başçısı vurğulayıb.
Xatırladaq ki, bu gün Belçika və Azərbaycan XİN başçıları arasında telefon danışığı baş tutub.
