Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Прево: Бельгия надеется на скорейшее подписание мирного соглашения Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    • 31 марта, 2026
    • 22:13
    Прево: Бельгия надеется на скорейшее подписание мирного соглашения Баку и Ереваном

    Бельгия надеется на скорейшее подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

    Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал вице-премьер, глава МИД Бельгии Максим Прево по итогам телефонного разговора с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

    "Бельгия высоко оценивает продолжающееся участие Азербайджана и Армении в мирном процессе", - подчеркнул глава бельгийского внешнеполитического ведомства.

    Напомним, что ранее во вторник состоялся телефонный разговор между главами МИД Бельгии и Азербайджана.

    Максим Прево Джейхун Байрамов МИД Бельгии Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Maksim Prevo: Belçika Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin tezliklə imzalanacağına ümid edir

