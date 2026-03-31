Прево: Бельгия надеется на скорейшее подписание мирного соглашения Баку и Ереваном

Бельгия надеется на скорейшее подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал вице-премьер, глава МИД Бельгии Максим Прево по итогам телефонного разговора с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

"Бельгия высоко оценивает продолжающееся участие Азербайджана и Армении в мирном процессе", - подчеркнул глава бельгийского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что ранее во вторник состоялся телефонный разговор между главами МИД Бельгии и Азербайджана.