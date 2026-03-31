Прево: Бельгия надеется на скорейшее подписание мирного соглашения Баку и Ереваном
Внешняя политика
- 31 марта, 2026
- 22:13
Бельгия надеется на скорейшее подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал вице-премьер, глава МИД Бельгии Максим Прево по итогам телефонного разговора с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
"Бельгия высоко оценивает продолжающееся участие Азербайджана и Армении в мирном процессе", - подчеркнул глава бельгийского внешнеполитического ведомства.
Напомним, что ранее во вторник состоялся телефонный разговор между главами МИД Бельгии и Азербайджана.
