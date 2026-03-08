İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Makron İranın dron hücumu ilə əlaqədar Fransanın Azərbaycanla həmrəyliyini ifadə edib

    Xarici siyasət
    • 08 mart, 2026
    • 18:36
    Makron İranın dron hücumu ilə əlaqədar Fransanın Azərbaycanla həmrəyliyini ifadə edib

    Fransa Prezidenti Emmanuel Makron İranın Azərbaycana hava hücumu ilə əlaqədar ölkəsinin Azərbaycanla həmrəyliyini və dəstəyini ifadə edib.

    "Report" xəbər verir ki, Fransa Prezidenti Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə telefon danışığında ölkəsinin dəstəyini bildirib.

    Emmanuel Makron, həmçinin İrandakı Fransa vətəndaşlarının Azərbaycan vasitəsilə təxliyyəsinə yaradılmış şəraitə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirib.

    Prezident İlham Əliyev telefon zənginə və nümayiş olunan həmrəyliyə görə təşəkkür edib.

    Макрон выразил поддержку Азербайджану в связи с воздушной атакой Ирана

