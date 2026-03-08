Makron İranın dron hücumu ilə əlaqədar Fransanın Azərbaycanla həmrəyliyini ifadə edib
Xarici siyasət
- 08 mart, 2026
- 18:36
Fransa Prezidenti Emmanuel Makron İranın Azərbaycana hava hücumu ilə əlaqədar ölkəsinin Azərbaycanla həmrəyliyini və dəstəyini ifadə edib.
"Report" xəbər verir ki, Fransa Prezidenti Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə telefon danışığında ölkəsinin dəstəyini bildirib.
Emmanuel Makron, həmçinin İrandakı Fransa vətəndaşlarının Azərbaycan vasitəsilə təxliyyəsinə yaradılmış şəraitə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirib.
Prezident İlham Əliyev telefon zənginə və nümayiş olunan həmrəyliyə görə təşəkkür edib.
