Макрон выразил поддержку Азербайджану в связи с воздушной атакой Ирана

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил солидарность и поддержку Азербайджану в связи с воздушной атакой Ирана.

Как сообщает Report, об этом президент Франции заявил в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Эммануэль Макрон также поблагодарил главу государства за созданные условия для эвакуации граждан Франции из Ирана через Азербайджан.

Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, выразил благодарность за телефонный звонок и проявленную солидарность.