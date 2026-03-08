Макрон выразил поддержку Азербайджану в связи с воздушной атакой Ирана
Внешняя политика
- 08 марта, 2026
- 19:07
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил солидарность и поддержку Азербайджану в связи с воздушной атакой Ирана.
Как сообщает Report, об этом президент Франции заявил в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Эммануэль Макрон также поблагодарил главу государства за созданные условия для эвакуации граждан Франции из Ирана через Азербайджан.
Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, выразил благодарность за телефонный звонок и проявленную солидарность.
Последние новости
19:17
В Азербайджане отмечают первую ночь аль-КадрРелигия
19:07
Макрон выразил поддержку Азербайджану в связи с воздушной атакой ИранаВнешняя политика
19:00
ЦАХАЛ заявил об ударе по штабу космических сил КСИР в ТегеранеДругие страны
18:59
Эммануэль Макрон позвонил президенту Ильхаму АлиевуВнешняя политика
18:30
Международная общественность осуждает дроновые атаки Ирана на территорию Азербайджана и выражает большую поддержку нашей стране - СПИСОКВнешняя политика
18:19
Белый дом: Трамп пока не планирует наземную операцию против ИранаДругие страны
18:05
Минэнерго: США не намерены отказываться от санкций против РФДругие страны
17:56
Фото
В Азербайджанской армии состоялся цикл мероприятий по случаю Международного женского дняАрмия
17:49
Фото