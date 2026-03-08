Макрон выразил поддержку Азербайджану в связи с воздушной атакой Ирана

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Внешняя политика
    • 08 марта, 2026
    • 19:07
    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил солидарность и поддержку Азербайджану в связи с воздушной атакой Ирана.

    Как сообщает Report, об этом президент Франции заявил в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Эммануэль Макрон также поблагодарил главу государства за созданные условия для эвакуации граждан Франции из Ирана через Азербайджан.

    Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, выразил благодарность за телефонный звонок и проявленную солидарность.

    Makron İranın dron hücumu ilə əlaqədar Fransanın Azərbaycanla həmrəyliyini ifadə edib
