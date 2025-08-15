Haqqımızda

Lukaşenko Trampı Cənubi Qafqazda sülhün əldə olunmasındakı işinə görə təbrik edib

Lukaşenko Trampı Cənubi Qafqazda sülhün əldə olunmasındakı işinə görə təbrik edib Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko telefon danışığı zamanı Amerika lideri Donald Trampı Cənubi Qafqazda sülhün əldə olunmasında yaxşı işinə görə təbrik edib.
Xarici siyasət
15 avqust 2025 19:49
Lukaşenko Trampı Cənubi Qafqazda sülhün əldə olunmasındakı işinə görə təbrik edib

Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko telefon danışığı zamanı Amerika lideri Donald Trampı Cənubi Qafqazda sülhün əldə olunmasında yaxşı işinə görə təbrik edib.

“Report” BELTA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Belarus liderinin mətbuat katibi Natalya Eysmont məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, ölkə liderləri İran və Yaxın Şərqi də müzakirə ediblər. “Lukaşenko əmindir ki, bu məsələlərdə də irəliləyiş əldə olunacaq”, - o əlavə edib.

Daha əvvəl Trampın Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə danışıqlar üçün Alyaskaya getdiyi “Air Force One” təyyarəsində Lukaşenko ilə telefon danışığı apardığı bildirilmişdi.

Xatırladaq ki, avqustun 8-də Vaşinqtonda Azərbaycan, Ermənistan və ABŞ liderlərinin üçtərəfli sammiti keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Donald Trampın vasitəçiliyi ilə yeddi bəndlik birgə bəyannamə imzalayıb və “Sülhün və dövlətlərarası münasibətlərin bərqərar olması haqqında” sazişi paraflayıb.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Lukashenko congratulates Trump on "good work toward peace in the South Caucasus"
Rus versiyası Лукашенко поздравил Трампа с хорошей работой по достижению мира на Южном Кавказе

Ən vacib xəbərlər

Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
13 avqust 2025 00:39
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
9 avqust 2025 17:53
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
9 avqust 2025 04:53
Ağ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
FotoAğ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
8 avqust 2025 22:20

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi