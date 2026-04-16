    Kuyundziç ANAMA əməkdaşının minaya düşərək həlak olması ilə əlaqədar başsağlığı verib

    Kuyundziç ANAMA əməkdaşının minaya düşərək həlak olması ilə əlaqədar başsağlığı verib

    Avropa İttifaqının (Aİ) Azərbaycandakı səfiri Mariyana Kuyundziç Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) əməkdaşı Muğan Mətilinin mina hadisəsi nəticəsində həlak olması ilə əlaqədar başsağlığı verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə o "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.

    "Xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən faciəvi şəkildə həlak olan Muğan Mətilinin ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verirəm. Mən ruhən ANAMA əməkdaşları və Azərbaycan ərazilərinin minalardan təmizlənməsində iştirak edən hər kəsləyəm", - o yazıb.

    Kuyunciç vurğulayıb ki, Aİ əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi səylərini dəstəkləməyə sadiq qalır.

    Xatırladaq ki, aprelin 14-də ANAMA əməkdaşı Mətili Muğan Rəfail oğlu (1995-ci il təvəllüdlü) xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən tank əleyhinə minanın partlaması nəticəsində həlak olub.

    Куюнджич выразила соболезнования в связи с гибелью сотрудника ANAMA при подрыве на мине
    Kujundzic expressed condolences over death of ANAMA employee in landmine blast

