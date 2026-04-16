Куюнджич выразила соболезнования в связи с гибелью сотрудника ANAMA при подрыве на мине

Посол Европейского союза в Азербайджане Марияна Куюнджич выразила соболезнования в связи с гибелью сотрудника Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Мугана Метили в результате минного инцидента.

Как передает Report, соответствующей публикацией она поделилась в соцсети Х.

"Выражаю искренние соболезнования семье Мугана Метили, который трагически погиб при исполнении служебных обязанностей. Я мысленно с сотрудниками ANAMA и всеми, кто участвует в разминировании территорий Азербайджана", - написала она.

Куюнджич подчеркнула, что Европейский союз остается приверженным поддержке усилий по обеспечению безопасности населения.

Напомним, что 14 апреля сотрудник ANAMA Метили Муган Рафаиль оглу (1995 г.р.) погиб при исполнении служебных обязанностей в результате подрыва на противотанковой мине.