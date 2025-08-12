Kremlin təbliğat maşınının başında olanlar sülh təşəbbüslərini gözdən salmağa çalışırlar – RƏY

Kremlin təbliğat maşınının başında olan simalar — Dövlət Dumasının deputatı, keçmiş general Andrey Qurulyov, həmçinin Vladimir Solovyov kimi təxribatçı teleaparıcılar — öz çıxışlarında açıq şəkildə region xalqları arasında nifaq toxumları səpir, sülh təşəbbüslərini gözdən salmağa çalışırlar.
Bunu “Report”a siyasi şərhçi Ülviyyə Zülfiqar deyib.
O qeyd edib ki, bu şəxslərin dedikləri bəzən diplomatik dillə gizlətməyə çalışılan siyasətin “çılpaq” üzünü ortaya qoyur:
“Azərbaycan xalqı yaxın keçmişi unutmayıb. 1990-cı il 20 Yanvar tarixində Sovet ordusunun Bakıya daxil olaraq dinc sakinləri qətlə yetirməsindən tutmuş “AZAL” aviaşirkətinə məxsus sərnişin təyyarəsinin vurulması nəticəsində soydaşlarımızın həyatını itirməsinə qədər! Bütün bunların fonunda ya susulub, ya da məsuliyyətdən yayınmağa çalışılıb”.
Ü.Zülfiqar vurğulayıb ki, bu mərhələdə süni maneələr yaradan qüvvələr artıq kənarda qalmalı və prosesə əngəl törətməməlidirlər.
“Sülh prosesi region üçün daha da inkişaf etmək uğrunda atılan təməldir. Normal siyasi düşüncəyə sahib olan hər kəs bu məsələyə məhz bu prizmadan baxmalıdır. Təəssüf ki, nümayiş etdirilən aqressiv ritorika, kimin sülh, kimin isə bölgənin gərginlik nöqtəsi olaraq qalmasını istədiyini açıq şəkildə göstərir”, - o deyib.
Siyasi şərhçi deyib ki, bu süni gərginlik siyasətinə qarşı ən yaxşı cavab isə real və dayanıqlı sülhün imzalanmasıdır.