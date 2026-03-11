İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Koşta: Aİ Ermənistanla sülh gündəliyi məsələsində Azərbaycanı dəstəkləyir

    Xarici siyasət
    • 11 mart, 2026
    • 17:19
    Koşta: Aİ Ermənistanla sülh gündəliyi məsələsində Azərbaycanı dəstəkləyir

    Avropa İttifaqı (Aİ) Ermənistanla sülh gündəliyi məsələsində Azərbaycanı dəstəkləyir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Aİ Şurasının Prezidenti Antonio Koşta Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə mətbuata bəyanatlarla çıxışı zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesindəki irəliləyiş yüksək qiymətə layiqdir:

    "Ermənistanla sülh prosesində irəliləyiş tarixi əhəmiyyət daşıyır. Vaşinqton razılaşmaları sizin dialoqa və barışığa sadiqliyinizi əks etdirir. Avropa İttifaqı sülh prosesini, eləcə də razılaşmaların həyata keçirilməsini tam şəkildə dəstəkləyir. Biz başa düşürük ki, əsl sülh yalnız kağız üzərindəki siyasi razılaşmalar əsasında deyil, həm də iqtisadi əlaqələr, ticarət və birgə rifah vasitəsilə qurulur".

    A.Koştanın sözlərinə görə, Cənubi Qafqazda sülh, həmçinin hər iki ölkənin xalqlarının rifahına müsbət təsir göstərir.

    O, həmçinin Azərbaycanın regional gündəlikdə artan rolunu məmnuniyyətlə qeyd edib:

    "İqtisadi qarşılıqlı asılılığın gücləndirilməsi uzunmüddətli sabitliyə gedən etibarlı yoldur və Avropa İttifaqı hər kəsin xeyrinə bu imkanların açılmasına kömək etməyə hazırdır".

    İlham Əliyev Avropa İttifaqı Antonio Koşta Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Кошта: Евросоюз поддерживает Азербайджан в вопросе мирной повестки с Арменией
    Costa: EU supports Azerbaijan in its peace agenda with Armenia

    Son xəbərlər

    17:59

    Paşinyan: Azərbaycandan yanacaq idxalı qiymətləri aşağı salıb və bazarda monopoliyanı "sındırıb"

    Energetika
    17:57

    Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti auditor seçir

    Maliyyə
    17:50

    Monreal Protokolu ilə müəyyən olunmuş tənzimlənən ozondağıdıcı maddələrin siyahısı yenilənib

    Sənaye
    17:49

    Bələdiyyələrin vahid informasiya sisteminə ötürüləcək və oradan əldə ediləcək məlumatların dairəsi təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    17:48

    İnzibati cərimələrin qaytarılması qaydası təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    17:36

    Rahid Əmirquliyev: "6510 manatlıq cərimə I Liqa klubu üçün çox böyükdür"

    Futbol
    17:35

    Azərbaycan Metrologiya İnstitutu auditor seçir

    Maliyyə
    17:33

    Əli Əsədov və Fransisko Qamboa Azərbaycan-Kosta Rika əməkdaşlığını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    17:32

    Azərbaycan və Serbiya arasında regionda cərəyan edən proseslər müzakirə olunub

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti