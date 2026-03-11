Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Кошта: Евросоюз поддерживает Азербайджан в вопросе мирной повестки с Арменией

    Внешняя политика
    • 11 марта, 2026
    • 17:16
    Кошта: Евросоюз поддерживает Азербайджан в вопросе мирной повестки с Арменией

    Евросоюз поддерживает Азербайджан в вопросе мирной повестки с Арменией и считает достигнутый прогресс историческим.

    Как передает Report, об этом президент Совета Европейского союза Антониу Кошта заявил, выступая с совместным заявлением с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

    По его словам, прогресс между Азербайджаном и Арменией в мирном процессе заслуживают высокой оценки.

    "Прогресс в мирном процессе с Арменией является историческим. Вашингтонские соглашения отражают вашу приверженность диалогу и примирению, и Европейский союз полностью поддерживает мирный процесс и реализацию договоренностей. Мы понимаем, что настоящий мир строится не только на политических соглашениях на бумаге, но и через экономические связи, торговлю и совместное процветание", - сказал Кошта.

    По словам главы Евросовета, мир на Южном Кавказе также положительно сказывается на благополучии народов двух стран. Он также с удовлетворением отметил растущую роль Азербайджана в региональной повестке.

    "Укрепление экономической взаимозависимости - надежный путь к долгосрочной стабильности, и Европейский союз готов помочь раскрыть эти возможности на благо всех", - сказал он.

    Koşta: Aİ Ermənistanla sülh gündəliyi məsələsində Azərbaycanı dəstəkləyir
    Costa: EU supports Azerbaijan in its peace agenda with Armenia
