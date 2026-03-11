Кошта: Евросоюз поддерживает Азербайджан в вопросе мирной повестки с Арменией

Евросоюз поддерживает Азербайджан в вопросе мирной повестки с Арменией и считает достигнутый прогресс историческим.

Как передает Report, об этом президент Совета Европейского союза Антониу Кошта заявил, выступая с совместным заявлением с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

По его словам, прогресс между Азербайджаном и Арменией в мирном процессе заслуживают высокой оценки.

"Прогресс в мирном процессе с Арменией является историческим. Вашингтонские соглашения отражают вашу приверженность диалогу и примирению, и Европейский союз полностью поддерживает мирный процесс и реализацию договоренностей. Мы понимаем, что настоящий мир строится не только на политических соглашениях на бумаге, но и через экономические связи, торговлю и совместное процветание", - сказал Кошта.

По словам главы Евросовета, мир на Южном Кавказе также положительно сказывается на благополучии народов двух стран. Он также с удовлетворением отметил растущую роль Азербайджана в региональной повестке.

"Укрепление экономической взаимозависимости - надежный путь к долгосрочной стабильности, и Европейский союз готов помочь раскрыть эти возможности на благо всех", - сказал он.