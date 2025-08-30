Könül Behbudova: Biz istəyirik ki, beynəlxalq təşkilatlar öz işlərini görsünlər
- 30 avqust, 2025
- 20:53
Beynəlxalq İtkin Düşmüşlər Günündə "Qarabağ İtkin Ailələri" İctimai Birliyi tərəfindən Cenevrədə BMT-nin Avropa ofisinin qarşısında aksiyanın keçirilməsi təşəbbüsü təşkilatın bütün üzvləri tərəfindən dəstəklənib.
Bu barədə "Report"un Avropa bürosuna İctimai Birliyin sədri Könül Behbudova bildirib.
Onun sözlərinə görə, Cenevrəyə çatmazdan əvvəl itkin düşənlərin yaxınlarından onların şəxsi əşyaları, sənədləri və fotoşəkilləri toplanıb:
"Bu, sadəcə siması olmayan plakatlarla aksiyaya getməmək üçün edilib. Hər bir şərfin, saatın, sənədin arxasında çox gənc yaşlarında cəbhəyə yollanan, 30 ildən çox vaxt keçsə də, taleyi haqqında heç nə məlum olmayan bir insanın hekayəsi dayanır. Ermənistan bizi onların taleyi ilə maraqlanmaq hüququndan məhrum edib və bütün bu illər ərzində onların yaxınlarını qeyri-müəyyənlikdə saxlayıb. Biz hökumətlə birlikdə və onun köməyi ilə axtarışları davam etdiririk".
K.Behbudovanın sözlərinə görə, demək olar ki, dörd minə yaxın insanın dəfn olduğu yeri tapmayıb və onların ailələrinin məzarlarını ziyarət etmək imkanı yoxdur:
"Biz BMT-dən xahiş edirik ki, Ermənistana təsir göstərsin və Qarabağdakı kütləvi məzarlıqlar haqqında məlumat əldə etsin. Biz artıq uzun illərdir yaxınlarımızın taleyinə aydınlıq gətirməkdə kömək göstərməyən Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə inanmırıq".
"Qarabağ İtkin Ailələri" İctimai Birliyinin sədri özü itkin qardaşı Abbas Behbudovun sənədlərini göstərərək əlində "Sənədlər buradadır, həyat isə itib" ("Documents are here, life is missing") şüarını tutub.