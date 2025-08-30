Кёнуль Бехбудова: Мы хотим, чтобы международные организации выполнили свою работу

Инициатива ОО "Семьи пропавших без вести в Карабахе" о проведении акции именно в Международный день жертв насильственных исчезновений и именно в Женеве, где расположены Европейский офис ООН и штаб-квартиры международных организаций, имеющих отношение к данному вопросу, была поддержана всеми членами организации.

Об этом европейскому бюро Report заявила председатель Общественного объединения "Семьи пропавших без вести в Карабахе" Кёнуль Бехбудова.

По ее словам, до приезда в Женеву у родственников пропавших без вести были собраны бережно хранимые личные вещи, документы и фотографии. Это было сделано, чтобы не выходить на акцию просто с безликими плакатами. За каждым шарфом, часами, документами стоит история человека, который совсем молодым оказался на фронте, и о судьбе которого спустя более 30 лет ничего не известно.

"Армения лишила нас права узнать об их судьбе, на протяжении всех этих лет не делилась имеющейся у них информацией, заставляя близких страдать от неизвестности. Но несмотря на это, мы сами вместе с правительством и с его помощью продолжаем поиск", - заявила она.

По словам Бехбудовой, все эти мужчины, женщины и дети, почти 4 тысячи человек, не нашли место последнего упокоения, а у семей нет возможности ходить на их могилы.

Многие ушли из жизни, так и не узнав ничего о своих пропавших без вести близких, но их поиски и выяснение их судеб будет продолжаться. "Мы просим ООН оказать воздействие на Армению и добиться получения сведений о массовых захоронениях в Карабахе. Хотя у нас уже нет доверия к Международному комитету Красного креста, который на протяжении стольких лет ничем нам не помог и не оказал содействие в выяснении судеб наших близких",- сказала она.

Сама Бехбудова участвовала в акции с документами своего пропавшего без вести брата Аббаса Бехбудова и плакатом с надписью: "Документы здесь, а жизнь потеряна" (Documents are here, life is missing).