    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам российско-украинская война

    Кёнуль Бехбудова: Мы хотим, чтобы международные организации выполнили свою работу

    Внешняя политика
    • 30 августа, 2025
    • 20:24
    Кёнуль Бехбудова: Мы хотим, чтобы международные организации выполнили свою работу

    Инициатива ОО "Семьи пропавших без вести в Карабахе" о проведении акции именно в Международный день жертв насильственных исчезновений и именно в Женеве, где расположены Европейский офис ООН и штаб-квартиры международных организаций, имеющих отношение к данному вопросу, была поддержана всеми членами организации.

    Об этом европейскому бюро Report заявила председатель Общественного объединения "Семьи пропавших без вести в Карабахе" Кёнуль Бехбудова.

    По ее словам, до приезда в Женеву у родственников пропавших без вести были собраны бережно хранимые личные вещи, документы и фотографии. Это было сделано, чтобы не выходить на акцию просто с безликими плакатами. За каждым шарфом, часами, документами стоит история человека, который совсем молодым оказался на фронте, и о судьбе которого спустя более 30 лет ничего не известно.  

    "Армения лишила нас права узнать об их судьбе, на протяжении всех этих лет не делилась имеющейся у них информацией, заставляя  близких страдать от неизвестности. Но несмотря на это, мы сами вместе с правительством и с его помощью продолжаем поиск", - заявила она. 

    По словам Бехбудовой, все эти мужчины, женщины и дети, почти 4 тысячи человек, не нашли место последнего упокоения, а у семей нет возможности ходить на их могилы.

    Многие ушли из жизни, так и не узнав ничего о своих пропавших без вести близких, но их поиски и выяснение их судеб будет продолжаться. "Мы просим ООН оказать воздействие на Армению и добиться получения сведений о массовых захоронениях в Карабахе. Хотя у нас уже нет доверия к Международному комитету Красного креста, который на протяжении стольких лет ничем нам не помог и не оказал содействие в выяснении судеб наших близких",- сказала она.  

    Сама Бехбудова участвовала в акции с документами своего пропавшего без вести брата Аббаса Бехбудова и плакатом с надписью: "Документы здесь, а жизнь потеряна" (Documents are here, life is missing).

    Международный день пропавших без вести   Карабах  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Фото
    Könül Behbudova: Biz istəyirik ki, beynəlxalq təşkilatlar öz işlərini görsünlər

    Последние новости

    22:08

    Эстония намерена выделять на оборону более 5% от ВВП в ближайшие годы

    Другие страны
    21:52

    В Джалилабаде 43-летнюю женщину подозревают в нанесении ножевых ранений брату

    Происшествия
    21:42

    Глава Минобороны Азербайджана принял участие в церемониях выпуска в училищах Турции

    Армия
    21:39

    СМИ: В ЕС хотят отказаться от принципа единогласия при принятии решений

    Другие страны
    21:24

    Том Барак: США не намерены менять власть в Сирии

    В мире
    21:21

    СМИ: Президент Индонезии отменил поездку в Китай из-за беспорядков в стране

    Другие страны
    21:08
    Фото

    Мать пропавшего без вести: Мы всей семьей поменяли свою фамилию на имя сына – Шахин

    Внешняя политика
    21:00

    При ударе Израиля погибли не менее 10 членов правительства хуситов - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    20:52
    Фото

    Фарида Джаббарова: Эти вещи – единственная память о наших любимых

    Внешняя политика
    Лента новостей