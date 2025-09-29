İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev: Çinlə əlaqələrin inkişaf etdirilməsi Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərindəndir

    Xarici siyasət
    • 29 sentyabr, 2025
    • 18:01
    İlham Əliyev: Çinlə əlaqələrin inkişaf etdirilməsi Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərindəndir

    Çin Xalq Respublikası ilə əlaqələrin inkişaf etdirilməsi Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərindəndir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Prezidenti İlham Əliyevin Çin Xalq Respublikasının Sədri Zati-aliləri cənab Si Cinpinə məktubunda bildirilir.

    Dövlət başçısı qeyd edib ki, son dövrdə Azərbaycan-Çin münasibətləri yeni mərhələyə qədəm qoyub:

    "Aramızdakı fəal dialoq, səmimiyyət və qarşılıqlı etimad şəraitində keçən görüşlərimiz, təmaslarımızın intensivliyi Azərbaycan-Çin əlaqələrinin səviyyəsindən və yüksək dinamikasından xəbər verir. Aprel ayında Çinə dövlət səfərim zamanı imzalanmış sənədlər, xüsusilə də "Azərbaycan Respublikası ilə Çin Xalq Respublikası arasında hərtərəfli strateji tərəfdaşlıq əlaqələrinin qurulması haqqında Birgə Bəyanat" ikitərəfli əlaqələrimizi daha da yüksək pilləyə qaldırmış, dövlətlərarası münasibətlərimizin strateji mahiyyətini gücləndirmişdir".

    Ильхам Алиев: Развитие отношений с Китаем - один из приоритетов внешней политики Азербайджана

