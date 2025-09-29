Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Ильхам Алиев: Развитие отношений с Китаем - один из приоритетов внешней политики Азербайджана

    Внешняя политика
    • 29 сентября, 2025
    • 18:06
    Ильхам Алиев: Развитие отношений с Китаем - один из приоритетов внешней политики Азербайджана

    Развитие отношений с Китайской Народной Республикой является одним из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Ильхама Алиева председателю КНР Си Цзиньпину.

    İlham Əliyev: Çinlə əlaqələrin inkişaf etdirilməsi Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərindəndir

    Последние новости

    19:18

    Суд оставил в силе решение об аресте Мутвалы Шыхлински

    В регионе
    19:12

    Министр: Треть учащийся не соответствует минимальным требованиям грамотности

    Наука и образование
    19:12

    АПБА обнаружило в партиях чипсов опасное превышение глутамата натрия

    Здоровье
    19:01

    Британские ВМС сообщили об обстреле судна у берегов Йемена

    Другие страны
    19:00

    Рэнди Коул: Азербайджанские выпускники вузов США важны для развития сотрудничества

    Внешняя политика
    18:56

    Эмин Амруллаев: В школах может преподаваться основы предпринимательства

    Наука и образование
    18:54
    Фото

    В Агдаме прошел фестиваль по профориентации молодежи

    Социальная защита
    18:49

    Еще один азербайджанский самбист завоевал медаль - ОБНОВЛЕНО - 3

    Индивидуальные
    18:48
    Фото

    Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере медиа

    Медиа
    Лента новостей