Ильхам Алиев: Развитие отношений с Китаем - один из приоритетов внешней политики Азербайджана
Внешняя политика
- 29 сентября, 2025
- 18:06
Развитие отношений с Китайской Народной Республикой является одним из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Ильхама Алиева председателю КНР Си Цзиньпину.
