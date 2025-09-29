Ильхам Алиев: Развитие отношений с Китаем - один из приоритетов внешней политики Азербайджана

Суд оставил в силе решение об аресте Мутвалы Шыхлински В регионе

Министр: Треть учащийся не соответствует минимальным требованиям грамотности Наука и образование

АПБА обнаружило в партиях чипсов опасное превышение глутамата натрия Здоровье

Британские ВМС сообщили об обстреле судна у берегов Йемена Другие страны

Рэнди Коул: Азербайджанские выпускники вузов США важны для развития сотрудничества Внешняя политика

Эмин Амруллаев: В школах может преподаваться основы предпринимательства Наука и образование

Фото В Агдаме прошел фестиваль по профориентации молодежи Социальная защита

Еще один азербайджанский самбист завоевал медаль - ОБНОВЛЕНО - 3 Индивидуальные