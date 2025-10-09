İlham Əliyev AZAL-ın təyyarə qəzası ilə bağlı vəziyyətə şəxsən nəzarət etdiyinə görə Vladimir Putinə minnətdarlığını bildirib
Xarici siyasət
- 09 oktyabr, 2025
- 16:34
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev AZAL-ın təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə bağlı vəziyyəti şəxsən nəzarətdə saxladığına görə rusiyalı həmkarı Vladimir Putinə təşəkkür edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Düşənbədə oktyabrın 9-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə təkbətək görüşündə bəhs olunub.
"Bu vəziyyəti şəxsən nəzarətdə saxladığınıza görə Sizə təşəkkür etmək istərdim. Siz istintaqın gedişinə şəxsən nəzarət edirsiniz və bizim şübhəmiz yox idi ki, o, hər şeyi obyektiv araşdıracaq. Ona görə də bizim görüşümüzdə Sizin məhz bu məsələyə aydınlıq gətirməyi lazımlı hesab etdiyinizə görə bir daha minnətdarlığımı bildirmək istərdim", - deyə dövlət başçısı bildirib.
Son xəbərlər
17:37
Video
Saray qəsəbəsində baş verən avtoqəzada xəsarət alanların vəziyyəti açıqlanıb - YENİLƏNİB-2Hadisə
17:35
İşdən qanunsuz çıxarılan 56 nəfər əvvəlki işlərinə bərpa etdirilibSosial müdafiə
17:35
Foto
"Azerconnect Group" regionun ən böyük kibertəhlükəsizlik tədbirinə dəstək olduİKT
17:35
Foto
Video
Gəncədəki partlayışda ağır xəsarət alan şəxs Bakıya gətirilir - YENİLƏNİB-2Hadisə
17:34
Bir sıra ölkələrdən Azərbaycana malların idxalına məhdudiyyət qoyulubSağlamlıq
17:32
Azərbaycanın U-19 millisi Özbəkistanla heç-heçə edibFutbol
17:30
Azərbaycan banklarının I yarımildə verdiyi "yaşıl kredit"lərin strukturu açıqlanıbMaliyyə
17:25
Azərbaycan paralimpiyaçısı: "Qazandığım uğurların davamlı olması üçün çalışacağam"Fərdi
17:15