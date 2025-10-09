Алиев поблагодарил Путина за личный контроль ситуации вокруг катастрофы самолета AZAL
Внешняя политика
- 09 октября, 2025
- 16:21
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за то, что он лично держит под контролем ситуацию в связи с катастрофой самолета AZAL.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Душанбе.
"Хотел бы поблагодарить Вас за то, что Вы лично держите эту ситуацию под контролем. Вы лично контролируете ход следствия, и у нас не было сомнений, что оно объективно во всем разберется. Поэтому хотел бы еще раз выразить благодарность, что Вы сочли нужным на нашей встрече именно осветить этот вопрос", - сказал глава государства.
