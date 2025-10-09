Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность

    Алиев поблагодарил Путина за личный контроль ситуации вокруг катастрофы самолета AZAL

    Внешняя политика
    • 09 октября, 2025
    • 16:21
    Алиев поблагодарил Путина за личный контроль ситуации вокруг катастрофы самолета AZAL

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за то, что он лично держит под контролем ситуацию в связи с катастрофой самолета AZAL.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Душанбе.

    "Хотел бы поблагодарить Вас за то, что Вы лично держите эту ситуацию под контролем. Вы лично контролируете ход следствия, и у нас не было сомнений, что оно объективно во всем разберется. Поэтому хотел бы еще раз выразить благодарность, что Вы сочли нужным на нашей встрече именно осветить этот вопрос", - сказал глава государства.

    Ильхам Алиев Владимир Путин встреча Душанбе Самолет AZAL
    President Ilham Aliyev thanks Vladimir Putin for personally overseeing situation regarding AZAL plane crash

    Последние новости

    16:33

    Президент РФ о катастрофе самолета AZAL: Наш долг – дать объективную оценку произошедшему

    Внутренняя политика
    16:32
    Фото
    Видео

    В Душанбе состоялась встреча президентов Азербайджана и России - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    16:32

    Все системы по сбору персональных данных в Азербайджане объединят в единый госреестр

    ИКТ
    16:24

    Президент: В развитии товарооборота между Азербайджаном и Россией есть хорошая динамика

    Внешняя политика
    16:21

    Алиев поблагодарил Путина за личный контроль ситуации вокруг катастрофы самолета AZAL

    Внешняя политика
    16:21

    Хорватия готова выкупить долю в подпавшей под санкции США сербской NIS - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    16:11

    Президент России: Причина катастрофы самолета AZAL связана с несколькими обстоятельствами

    Внешняя политика
    16:11

    В Азербайджане создаются критерии для оценки кибербезопасности частного сектора

    ИКТ
    16:04

    Мировой ущерб от киберинцидентов достигает $10 трлн в год

    Финансы
    Лента новостей